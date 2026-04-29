Служба поддержки Philips Чувствую боль или дискомфорт при сцеживании

Поначалу нормально ощущать небольшое увеличение чувствительности, однако сцеживание не должно приносить боль. Болевые ощущения или дискомфорт зачастую вызваны некорректным положением подушечки/прокладки, неправильным размером защитной накладки или вставки, настройками мощности или износом компонентов прибора.

Сцеживание должно ощущаться как ритмичное натяжение. Вы не должны чувствовать резкую боль, жжение или пережатие.

Боль и стресс могут влиять на рефлекс подачи молока, и сцеживание будет менее эффективным. Комфорт при сцеживании обеспечит должный поток молока и улучшит ваши впечатления от процедуры.

Если вы ощущаете сильную боль, заметили кровотечение, лопнувшую кожу или признаки инфекции, прекратите использовать прибор и проконсультируйтесь с врачом.

Шаг 1. Проверьте мощность всасывания Слишком высокая мощность всасывания может стать причиной дискомфорта, зуда и болевых ощущений при сцеживании. Для комфортного и эффективного сцеживания следует выбрать максимальную, но при этом комфортную для вас мощность всасывания. Чтобы найти это значение, регулируйте мощность на моторном блоке, пока не достигнете максимальной мощности, при которой вы не чувствуете боли, после чего уменьшите мощность на 1–2 уровня. Максимальная комфортная мощность может меняться от сеанса к сеансу или в зависимости от времени (особенно между днем и ночью), так что стоит отрегулировать настройки, если вы чувствуете боль или дискомфорт. Если вы ощутили боль при сцеживании, немедленно уменьшите мощность прибора. Шаг 2. Убедитесь, что правильно надели прибор Неправильное расположение прибора может стать причиной дискомфорта, боли или недостаточно эффективного сцеживания. Проверьте следующее: Сосок находится по центру подушечки/прокладки или защитной накладки

Подушечка/прокладка или защитная накладка с комфортом размещена на груди

Молокоотсос собран должным образом

Все компоненты молокоотсоса соединены должным образом Если вы используете молокоотсос Hands-free или надеваемый молокоотсос, убедитесь, что чашки для сбора правильно расположены внутри бюстгальтера, прежде чем начинать сцеживание. Шаг 3. Проверьте, что прибор расположен корректно Одной из наиболее частых причин болевых ощущений при сцеживании является неправильное расположение прибора. Проверьте следующее: Сосок свободно двигается во время сцеживания

Детали молокоотсоса комфортно прилегают к груди

Ничего не трет, не пережимает грудь, не вызывает покраснение и не перекрывает приток крови к соску, из-за чего после сцеживания он может казаться бледнее

Подобраны подушечки/прокладки, защитные накладки и вставки подходящего размера Только для надеваемого молокоотсоса Philips Avent Natural Care Hands-free и электрического молокоотсоса Philips Avent Hands-free Размер соска со временем может изменяться. Если вам стало некомфортно сцеживать молоко, хотя раньше все было нормально, попробуйте проверить размер защитных накладок или вставок. Если защитную накладку или вставку не удается разместить должным образом, попробуйте другой размер. Для надеваемого молокоотсоса Philips Avent Natural Care Hands-free – см. нашу статью в разделе часто задаваемых вопросов "Как выбрать защитную накладку / вставку для сосков по размеру для надеваемого молокоотсоса?" Для электрического молокоотсоса Philips Avent Hands-free – см. нашу статью в разделе часто задаваемых вопросов "Как выбрать защитную накладку / вставку для сосков по размеру?" Шаг 4. Проверьте состояние деталей прибора Изношенные или поврежденные компоненты молокоотсоса могут влиять на комфорт или эффективность сцеживания.

Проверьте силиконовую мембрану и прочие детали молокоотсоса на наличие следующих повреждений: Разрывы

Трещины

Отверстия

Признаки износа или повреждения

Если какие-либо компоненты повреждены, прекратите использовать их и замените на исправные перед следующим сцеживанием. Шаг 5. Подготовьтесь к комфортному сцеживанию Расслабьтесь и создайте комфортную обстановку перед сцеживанием, чтобы сделать процедуру комфортнее и стимулировать поток молока. Перед сцеживанием: Сядьте так, чтобы вам было удобно

Смотрите на малыша, думайте о малыше или поставьте рядом его фотографию, чтобы стимулировать поток молока

Сцеживайте молоко в комфортной обстановке, когда это возможно

Приложите к груди теплое полотенце

Аккуратно помассируйте грудь перед сцеживанием

Сначала дайте прибору поработать в режиме стимуляции и только затем переключите его в режим сцеживания Шаг 6. Уход за сосками Если после сцеживания ваши соски стали более чувствительными: Дайте соскам высохнуть между сеансами

Используйте крем для сосков, если его рекомендует ваш врач

Используйте вкладыши для бюстгальтера или накладки для меньшего трения сосков о ткань Всегда прислушивайтесь к ощущениям своего организма. Если болевые ощущения не проходят, ухудшаются или происходят при каждом сеансе сцеживания, прекратите использовать молокоотсос и проконсультируйтесь с врачом. Все еще ощущаете дискомфорт? Если вы все еще чувствуете боль или дискомфорт после выполнения действий выше: Ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации молокоотсоса

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