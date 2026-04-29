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Как повторно подключить зубную щетку Philips Sonicare к приложению Sonicare (только Android)?

Для устранения ошибки подключения, происходящей на некоторых телефонах Android, доступна новая версия встроенного ПО.

Следуйте приведенным ниже инструкциям, чтобы выполнить обновление встроенного ПО и повторно подключить зубную щетку Philips Sonicare к приложению Sonicare. 

Информация на данной странице относится к моделям: HX7428/02 , HX7423/01 , HX7420/01 . Показать больше  ›

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