Как повторно подключить зубную щетку Philips Sonicare к приложению Sonicare (только Android)?

Теперь появится запрос Помощь с подключением. Следуйте инструкциям на экране (см. ниже).



Следуйте этим инструкциям по работе с меню настроек и шторкой уведомлений на мобильном устройстве:



1. Выключите Wi-Fi.



2. Включите авиарежим, а затем выключите его.



3. Оставьте Wi-Fi и авиарежим выключенными, а Bluetooth включенным.



Вернитесь в приложение, нажмите кнопку выбора режима на зубной щетке и нажмите кнопку Обновить ниже, чтобы подключиться и начать обновление встроенного ПО.