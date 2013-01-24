Водянистый кофе из эспрессо-кофемашины Saeco
Кофе в эспрессо-кофемашине Saeco может получаться водянистым по нескольким причинам. Ознакомьтесь с возможными причинами и решениями ниже.
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Первое использование кофемашины
- При первом использовании эспрессо-кофемашины, как правило, первый приготовленный кофе получается водянистым, так как параметры системы еще не отрегулированы. Попробуйте приготовить еще несколько чашек кофе, чтобы оптимизировать процесс помола.
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Варочная группа загрязнена
- Важно промывать варочную группу еженедельно, так как загрязненный фильтр варочной группы может привести к неравномерности потока воды и повлиять на вкус кофе.
Для очистки следуйте представленным ниже инструкциям или посмотрите видеоинструкцию:
1. Выключите кофемашину и подождите, пока она полностью отключится и перестанет издавать какие-либо звуки (это займет около 15–20 секунд).
2. Откройте сервисную дверцу и извлеките варочную группу. Для этого нажмите и удерживайте кнопку PUSH, расположенную справа, одновременно с этим извлекая варочную группу на себя.
3. Тщательно промойте варочную группу теплой водой и дайте ей высохнуть, а затем установите назад в кофемашину.
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Необходимо отрегулировать положение жерновов
- В некоторых случаях при настройке более мелкого помола жернова располагаются слишком близко друг к другу. Это может привести к очень мелкому помолу и невозможности впитывания воды.
Для устранения этой проблемы просто установите более крупный помол, повернув ручку внутри контейнера для кофейных зерен на более число или больший размер кофейных зерен.
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Требуется настроить некоторые параметры кофемашины
- Настройки крепости, объема и степени помола — это настройки кофемашины, которые могут повлиять на крепость кофе. Мы рекомендуем поэкспериментировать с этими настройками.
Для увеличения крепости можно, например выбрать максимальную крепость, средний объем чашки, а также установить более мелкий помол кофе.
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Засор в отделении для предварительно молотого кофе
- Откройте крышку отделения для предварительно помолотого кофе и проверьте, что крышка не засорилась молотым кофе. В этом случае вы можете очистить эту область, выполнив следующие действия:
1. Выключите кофемашину и подождите, пока она полностью отключится.
2. Извлеките варочную группу из кофемашины.
3. Откройте крышку отделения для молотого кофе и поместите внутрь ручку ложки.
4. Перемещайте ручку вверх и вниз, чтобы протолкнуть молотый кофе. Если это не помогло решить проблему, свяжитесь с нами для дальнейшей помощи.