Водянистый кофе из эспрессо-кофемашины Saeco

Кофе в эспрессо-кофемашине Saeco может получаться водянистым по нескольким причинам. Ознакомьтесь с возможными причинами и решениями ниже.
При первом использовании эспрессо-кофемашины, как правило, первый приготовленный кофе получается водянистым, так как параметры системы еще не отрегулированы. Попробуйте приготовить еще несколько чашек кофе, чтобы оптимизировать процесс помола.
Важно промывать варочную группу еженедельно, так как загрязненный фильтр варочной группы может привести к неравномерности потока воды и повлиять на вкус кофе.
Для очистки следуйте представленным ниже инструкциям или посмотрите видеоинструкцию: 1. Выключите кофемашину и подождите, пока она полностью отключится и перестанет издавать какие-либо звуки (это займет около 15–20 секунд). 2. Откройте сервисную дверцу и извлеките варочную группу. Для этого нажмите и удерживайте кнопку PUSH, расположенную справа, одновременно с этим извлекая варочную группу на себя. 3. Тщательно промойте варочную группу теплой водой и дайте ей высохнуть, а затем установите назад в кофемашину.
В некоторых случаях при настройке более мелкого помола жернова располагаются слишком близко друг к другу. Это может привести к очень мелкому помолу и невозможности впитывания воды.
Для устранения этой проблемы просто установите более крупный помол, повернув ручку внутри контейнера для кофейных зерен на более число или больший размер кофейных зерен.
Настройки крепости, объема и степени помола — это настройки кофемашины, которые могут повлиять на крепость кофе. Мы рекомендуем поэкспериментировать с этими настройками.
Для увеличения крепости можно, например выбрать максимальную крепость, средний объем чашки, а также установить более мелкий помол кофе.
Откройте крышку отделения для предварительно помолотого кофе и проверьте, что крышка не засорилась молотым кофе. В этом случае вы можете очистить эту область, выполнив следующие действия: 1. Выключите кофемашину и подождите, пока она полностью отключится. 2. Извлеките варочную группу из кофемашины. 3. Откройте крышку отделения для молотого кофе и поместите внутрь ручку ложки. 4. Перемещайте ручку вверх и вниз, чтобы протолкнуть молотый кофе. Если это не помогло решить проблему, свяжитесь с нами для дальнейшей помощи.
Информация на данной странице относится к моделям:SM8780/00 , SM8889/00 , SM6685/00 .