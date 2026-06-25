Водянистый кофе из эспрессо-кофемашины Saeco

Важно промывать варочную группу еженедельно, так как загрязненный фильтр варочной группы может привести к неравномерности потока воды и повлиять на вкус кофе.



Для очистки следуйте представленным ниже инструкциям или посмотрите видеоинструкцию:

1. Выключите кофемашину и подождите, пока она полностью отключится и перестанет издавать какие-либо звуки (это займет около 15–20 секунд).

2. Откройте сервисную дверцу и извлеките варочную группу. Для этого нажмите и удерживайте кнопку PUSH, расположенную справа, одновременно с этим извлекая варочную группу на себя.

3. Тщательно промойте варочную группу теплой водой и дайте ей высохнуть, а затем установите назад в кофемашину.

