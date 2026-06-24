Не могу извлечь варочную группу из эспрессо-кофемашины Saeco
Если вам не удастся извлечь варочную группу из эспрессо-кофемашины Saeco, ниже вы найдете решение.
Для извлечения варочной группы она должна находиться в нейтральном положении. Выполните следующие действия, чтобы перевести механизм варочной группы в нейтральное положение внутри кофемашины. 1. Закройте сервисную дверцу и установите все детали обратно в кофемашину (поддон для капель/контейнер для кофейной гущи, резервуар для воды). 2. Нажмите кнопку включения/выключения, чтобы выключить кофемашину. Подождите, пока она полностью отключится и перестанет издавать какие-либо звуки (это займет около 15–20 секунд). 3. Откройте сервисную дверцу и повторно попробуйте извлечь варочную группу. Для этого нажмите и удерживайте кнопку PUSH, расположенную справа, одновременно с этим извлекая варочную группу на себя.
Во время выполнения очистки эспрессо-кофемашины Saeco от накипи извлечение варочной группы невозможно. Чтобы устранить эту проблему, завершите процесс очистки от накипи, а затем повторите попытку.
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Информация на данной странице относится к моделям:SM8780/00 , SM8889/00 , SM6685/00 .