Не могу извлечь варочную группу из эспрессо-кофемашины Saeco

Для извлечения варочной группы она должна находиться в нейтральном положении. Выполните следующие действия, чтобы перевести механизм варочной группы в нейтральное положение внутри кофемашины.

1. Закройте сервисную дверцу и установите все детали обратно в кофемашину (поддон для капель/контейнер для кофейной гущи, резервуар для воды).

2. Нажмите кнопку включения/выключения, чтобы выключить кофемашину. Подождите, пока она полностью отключится и перестанет издавать какие-либо звуки (это займет около 15–20 секунд).

3. Откройте сервисную дверцу и повторно попробуйте извлечь варочную группу. Для этого нажмите и удерживайте кнопку PUSH, расположенную справа, одновременно с этим извлекая варочную группу на себя.