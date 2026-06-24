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Не могу извлечь варочную группу из эспрессо-кофемашины Saeco

Если вам не удастся извлечь варочную группу из эспрессо-кофемашины Saeco, ниже вы найдете решение.

Информация на данной странице относится к моделям: SM8780/00 , SM8889/00 , SM6685/00 .

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