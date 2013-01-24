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    Эспрессо-кофемашина Saeco не включается

    Если эспрессо-кофемашина Saeco не работает, вы можете найти возможные причины и способы устранения проблемы ниже.

    Главный выключатель на задней панели не установлен в положение ON (Вкл.)

    Большинство эспрессо-кофемашин Saeco оснащены выключателем с двумя положениями — ON (Вкл.) и OFF (Выкл.) — расположенными на задней панели устройства. Перед использованием кофемашины убедитесь, что этот выключатель установлен в положение ON (Вкл.).

    Сетевой шнур не подключен должным образом

    Убедитесь, что сетевой шнур должным образом вставлен в устройство и подключен к действующей розетке электросети. Если это не помогло, попробуйте подключить устройство к другой розетке. 

    Если у вас по-прежнему возникают проблемы с эспрессо-кофемашиной, свяжитесь с нами для получения дополнительной помощи.

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