Эспрессо-кофемашина Saeco не включается
Если эспрессо-кофемашина Saeco не работает, вы можете найти возможные причины и способы устранения проблемы ниже.
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Главный выключатель на задней панели не установлен в положение ON (Вкл.)
- Большинство эспрессо-кофемашин Saeco оснащены выключателем с двумя положениями — ON (Вкл.) и OFF (Выкл.) — расположенными на задней панели устройства. Перед использованием кофемашины убедитесь, что этот выключатель установлен в положение ON (Вкл.).
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Сетевой шнур не подключен должным образом
- Убедитесь, что сетевой шнур должным образом вставлен в устройство и подключен к действующей розетке электросети. Если это не помогло, попробуйте подключить устройство к другой розетке.
Если у вас по-прежнему возникают проблемы с эспрессо-кофемашиной, свяжитесь с нами для получения дополнительной помощи.