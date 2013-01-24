Из резервуара для воды эспрессо-кофемашины Saeco не поступает вода
Если из резервуара для воды эспрессо-кофемашины Saeco не поступает вода, обычно это связано с тем, что в кофемашину попал воздух, и подача воды невозможна. Советы ниже помогут вам решить эту проблему.
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Резервуар для воды вставлен не полностью
- Возможно, резервуар для воды неправильно установлен в кофемашину, и забор воды не осуществляется должным образом.
• Если ваша эспрессо-кофемашина оснащена резервуаром для воды на передней панели, убедитесь, что он задвинут максимально глубоко.
• Если ваша эспрессо-кофемашина оснащена резервуаром для воды с верхним расположением, убедитесь, что вокруг резервуара нет грязи, частиц или кофейных зерен.
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Удалите попавший в кофемашину воздух
- Чтобы убрать воздух из кофемашины, выполните следующие действия.
1. Отключите кофемашину
2. Опустошите резервуар для воды и извлеките фильтр AquaClean (или любой другой фильтр для воды).
3. Наполните резервуар водой и установите его обратно в кофемашину.
4. Снова включите кофемашину. После нагрева кофемашины запустите подачу 2–3 чашек горячей воды.
Если вы используете фильтр для воды AquaClean, выполните следующие дополнительные действия, чтобы убедиться, что фильтр готов к работе и установлен должным образом.
1. Потрясите фильтр для воды AquaClean в течение 5 секунд.
2. Поместите фильтр в перевернутом положении в контейнер/емкость с водой и подождите, пока из него полностью не выйдет воздух.
3. Поместите фильтр обратно в резервуар для воды и заполните резервуар водой.
4. Перезапустите кофемашину, выключив ее и включив повторно.
5. Выберите подачу горячей воды и наберите 2–3 порции горячей воды.
Обратите внимание! Если фильтр для воды AquaClean использовался на протяжении более 3 месяцев, замените его, так как фильтр может быть засорен.
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Засорился носик подачи горячей воды (для кофемашин с панарелло/классическим капучинатором)
- Если носик для подачи горячей воды засорился, снимите внешнюю часть панарелло/классического капучинатора и проверьте, не засорился ли носик накипью (белые частицы внутри или вокруг носика).
При наличии накипи удалите ее с помощью средства для удаления накипи.
Если эти решения не помогли устранить проблему, свяжитесь с нами для получения дальнейшей помощи.