  • Бесплатная доставка и возврат

  • Расширенная гарантия 3 года

  • Возврат в течении 30 дней

  • Приобретайте напрямую у Philips

Главная
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу

Ключевые слова для поиска

RU
UK
1
0

Корзина

В корзине на данный момент нет товаров.

    Получите необходимую поддержку
    Ищете конкретное решение для вашего продукта?
    найдите нужную модель здесь

    Из резервуара для воды эспрессо-кофемашины Saeco не поступает вода

    Если из резервуара для воды эспрессо-кофемашины Saeco не поступает вода, обычно это связано с тем, что в кофемашину попал воздух, и подача воды невозможна. Советы ниже помогут вам решить эту проблему.

    Резервуар для воды вставлен не полностью

    Возможно, резервуар для воды неправильно установлен в кофемашину, и забор воды не осуществляется должным образом.
    •    Если ваша эспрессо-кофемашина оснащена резервуаром для воды на передней панели, убедитесь, что он задвинут максимально глубоко.
    •    Если ваша эспрессо-кофемашина оснащена резервуаром для воды с верхним расположением, убедитесь, что вокруг резервуара нет грязи, частиц или кофейных зерен.

    Удалите попавший в кофемашину воздух

    Чтобы убрать воздух из кофемашины, выполните следующие действия.
    1.    Отключите кофемашину
    2.    Опустошите резервуар для воды и извлеките фильтр AquaClean (или любой другой фильтр для воды).
    3.    Наполните резервуар водой и установите его обратно в кофемашину.
    4.    Снова включите кофемашину. После нагрева кофемашины запустите подачу 2–3 чашек горячей воды.

    Если вы используете фильтр для воды AquaClean, выполните следующие дополнительные действия, чтобы убедиться, что фильтр готов к работе и установлен должным образом.
    1.    Потрясите фильтр для воды AquaClean в течение 5 секунд.
    2.    Поместите фильтр в перевернутом положении в контейнер/емкость с водой и подождите, пока из него полностью не выйдет воздух.
    3.    Поместите фильтр обратно в резервуар для воды и заполните резервуар водой.
    4.    Перезапустите кофемашину, выключив ее и включив повторно.
    5.    Выберите подачу горячей воды и наберите 2–3 порции горячей воды.

    Обратите внимание! Если фильтр для воды AquaClean использовался на протяжении более 3 месяцев, замените его, так как фильтр может быть засорен.
    Play Pause

    Засорился носик подачи горячей воды (для кофемашин с панарелло/классическим капучинатором)

    Если носик для подачи горячей воды засорился, снимите внешнюю часть панарелло/классического капучинатора и проверьте, не засорился ли носик накипью (белые частицы внутри или вокруг носика).
    При наличии накипи удалите ее с помощью средства для удаления накипи.

    Если эти решения не помогли устранить проблему, свяжитесь с нами для получения дальнейшей помощи.

    Другие проблемы

    Кофемолка (3)
    Протечка (1)
    Варочная группа (2)
    Шум (1)
    Будильник (1)
    Устройство (1)

    Оплата

    Мы принимаем следующие способы оплаты
    • Оплата при получении товара

    Быстрые ссылки

    Часто задаваемые вопросы
    Условия и положения
    Поиск заказа
    О Philips

    Радимо переглядати наш сайт в останній версії браузера Microsoft Edge, Google Chrome або Firefox.