Из резервуара для воды эспрессо-кофемашины Saeco не поступает вода

Если из резервуара для воды эспрессо-кофемашины Saeco не поступает вода, обычно это связано с тем, что в кофемашину попал воздух, и подача воды невозможна. Советы ниже помогут вам решить эту проблему.