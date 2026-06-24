Из резервуара для воды эспрессо-кофемашины Saeco не поступает вода

Чтобы убрать воздух из кофемашины, выполните следующие действия.

1. Отключите кофемашину

2. Опустошите резервуар для воды и извлеките фильтр AquaClean (или любой другой фильтр для воды).

3. Наполните резервуар водой и установите его обратно в кофемашину.

4. Снова включите кофемашину. После нагрева кофемашины запустите подачу 2–3 чашек горячей воды.



Если вы используете фильтр для воды AquaClean, выполните следующие дополнительные действия, чтобы убедиться, что фильтр готов к работе и установлен должным образом.

1. Потрясите фильтр для воды AquaClean в течение 5 секунд.

2. Поместите фильтр в перевернутом положении в контейнер/емкость с водой и подождите, пока из него полностью не выйдет воздух.

3. Поместите фильтр обратно в резервуар для воды и заполните резервуар водой.

4. Перезапустите кофемашину, выключив ее и включив повторно.

5. Выберите подачу горячей воды и наберите 2–3 порции горячей воды.



Обратите внимание! Если фильтр для воды AquaClean использовался на протяжении более 3 месяцев, замените его, так как фильтр может быть засорен.