Из резервуара для воды эспрессо-кофемашины Saeco не поступает вода
Если из резервуара для воды эспрессо-кофемашины Saeco не поступает вода, обычно это связано с тем, что в кофемашину попал воздух, и подача воды невозможна. Советы ниже помогут вам решить эту проблему.
Возможно, резервуар для воды неправильно установлен в кофемашину, и забор воды не осуществляется должным образом. • Если ваша эспрессо-кофемашина оснащена резервуаром для воды на передней панели, убедитесь, что он задвинут максимально глубоко. • Если ваша эспрессо-кофемашина оснащена резервуаром для воды с верхним расположением, убедитесь, что вокруг резервуара нет грязи, частиц или кофейных зерен.
Чтобы убрать воздух из кофемашины, выполните следующие действия. 1. Отключите кофемашину 2. Опустошите резервуар для воды и извлеките фильтр AquaClean (или любой другой фильтр для воды). 3. Наполните резервуар водой и установите его обратно в кофемашину. 4. Снова включите кофемашину. После нагрева кофемашины запустите подачу 2–3 чашек горячей воды.
Если вы используете фильтр для воды AquaClean, выполните следующие дополнительные действия, чтобы убедиться, что фильтр готов к работе и установлен должным образом. 1. Потрясите фильтр для воды AquaClean в течение 5 секунд. 2. Поместите фильтр в перевернутом положении в контейнер/емкость с водой и подождите, пока из него полностью не выйдет воздух. 3. Поместите фильтр обратно в резервуар для воды и заполните резервуар водой. 4. Перезапустите кофемашину, выключив ее и включив повторно. 5. Выберите подачу горячей воды и наберите 2–3 порции горячей воды.
Обратите внимание! Если фильтр для воды AquaClean использовался на протяжении более 3 месяцев, замените его, так как фильтр может быть засорен.
Если носик для подачи горячей воды засорился, снимите внешнюю часть панарелло/классического капучинатора и проверьте, не засорился ли носик накипью (белые частицы внутри или вокруг носика). При наличии накипи удалите ее с помощью средства для удаления накипи.
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Информация на данной странице относится к моделям:SM8780/00 , SM8889/00 , SM6685/00 .