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    Молотый кофе под варочной группой кофемашины Saeco

    Если внутри или под варочной группой эспрессо-кофемашины Saeco вы нашли молотый кофе, ознакомьтесь с решениями ниже или посмотрите обучающий видеоролик.
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    Смазка варочной группы

    Если варочная группа и ее детали недостаточно смазаны, под варочной группой или вокруг нее может скапливаться молотый кофе. Следуйте инструкциям по смазке деталей варочной группы:
    1.    Выключите эспрессо-кофемашину и подождите, пока она полностью отключится и перестанет издавать какие-либо звуки (это займет около 15–20 секунд).
    2.    Извлеките варочную группу из кофемашины и промойте ее чистой теплой водой. Дайте ей высохнуть.
    3.    Нанесите тонкий слой смазки на поршень варочной группы.
    4.    Нанесите тонкий слой смазки вокруг стержня в нижней части варочной группы.
    5.    Нанесите тонкий слой смазки на планки с обеих сторон.
    Обратите внимание! Для смазывания варочной группы используйте смазку Philips/Saeco HD5061.
    Смазывание варочной группы кофемашины Saeco

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