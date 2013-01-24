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    Брикеты в кофемашине Saeco выглядят водянистыми

    Консистенция брикетов Saeco зависит от настроек кофемашины и типа приготовляемых напитков. Ниже представлен ряд возможных решений.

    При первом использовании

    Если первые напитки получаются водянистыми, это нормально, так как система Saeco проводит регулировку. Приготовьте еще 5–7 чашек кофе, после чего внешний вид брикета должен улучшиться.

    При регулярном использовании и приготовлении напитков определенного типа

    •    После приготовления кофейного напитка при низком давлении, например американо, Café Crema или классического кофе. Консистенция брикетов отработанного кофе будет всегда водянистой, и в контейнере для кофейной гущи будет скапливаться больше воды.
    •    После проведения цикла автоматической промывки/очистки остатки воды попадают в контейнер для кофейной гущи, что делает брикеты водянистыми.

    После изменения настроек кофемашины

    Для достижения идеального вкуса кофе попробуйте использовать различные настройки. Изменение параметров кофемашины может привести к изменению вкуса напитка и консистенции брикетов отработанного кофе. Например, измените настройку степени помола (на более тонкий) или объема кофе (меньший) и повторите попытку.
    •    При выборе крупного помола напиток получается менее крепким, а брикет кофе — более водянистым.
    •    Чем больше объем кофе, тем менее крепким получается напиток и тем более водянистым получается брикет.
    •    Чем ниже степень крепости кофе, тем более водянистым получается брикет.
    Обратите внимание! После смены параметра помола приготовьте 5–7 чашек кофе, чтобы система адаптировалась к новой конфигурации.

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