Брикеты в кофемашине Saeco выглядят водянистыми
Консистенция брикетов Saeco зависит от настроек кофемашины и типа приготовляемых напитков. Ниже представлен ряд возможных решений.
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При первом использовании
- Если первые напитки получаются водянистыми, это нормально, так как система Saeco проводит регулировку. Приготовьте еще 5–7 чашек кофе, после чего внешний вид брикета должен улучшиться.
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При регулярном использовании и приготовлении напитков определенного типа
- • После приготовления кофейного напитка при низком давлении, например американо, Café Crema или классического кофе. Консистенция брикетов отработанного кофе будет всегда водянистой, и в контейнере для кофейной гущи будет скапливаться больше воды.
• После проведения цикла автоматической промывки/очистки остатки воды попадают в контейнер для кофейной гущи, что делает брикеты водянистыми.
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После изменения настроек кофемашины
- Для достижения идеального вкуса кофе попробуйте использовать различные настройки. Изменение параметров кофемашины может привести к изменению вкуса напитка и консистенции брикетов отработанного кофе. Например, измените настройку степени помола (на более тонкий) или объема кофе (меньший) и повторите попытку.
• При выборе крупного помола напиток получается менее крепким, а брикет кофе — более водянистым.
• Чем больше объем кофе, тем менее крепким получается напиток и тем более водянистым получается брикет.
• Чем ниже степень крепости кофе, тем более водянистым получается брикет.
Обратите внимание! После смены параметра помола приготовьте 5–7 чашек кофе, чтобы система адаптировалась к новой конфигурации.