Брикеты в кофемашине Saeco выглядят водянистыми

Для достижения идеального вкуса кофе попробуйте использовать различные настройки. Изменение параметров кофемашины может привести к изменению вкуса напитка и консистенции брикетов отработанного кофе. Например, измените настройку степени помола (на более тонкий) или объема кофе (меньший) и повторите попытку.

• При выборе крупного помола напиток получается менее крепким, а брикет кофе — более водянистым.

• Чем больше объем кофе, тем менее крепким получается напиток и тем более водянистым получается брикет.

• Чем ниже степень крепости кофе, тем более водянистым получается брикет.

Обратите внимание! После смены параметра помола приготовьте 5–7 чашек кофе, чтобы система адаптировалась к новой конфигурации.