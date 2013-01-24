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    Не удается подключить кофемашину Saeco к домашней сети Wi-Fi

    Если у вас возникли проблемы при подключении кофемашины Saeco к домашней сети Wi-Fi, здесь вы найдете возможные причины и способы самостоятельного решения.

    Домашняя сеть не отображается в списке сетей

    Если ваша домашняя сеть не отображается в списке доступных сетей, убедитесь, что соблюдены следующие условия:

    •    Подключайте кофемашину к домашней сети Wi-Fi 2,4 ГГц 802.11 b/g/n. (сети 5 ГГц не поддерживаются)
    •    Если у вашей домашней сети скрыт SSID (имя сети), кофемашина не сможет ее обнаружить. Временно выберите на роутере конфигурацию с видимым именем сети Wi-Fi. После успешного подключения можно снова скрыть имя сети Wi-Fi. 

    Проблемы с конфигурацией домашней сети Wi-Fi

    Выполните следующие действия, чтобы решить прочие возможные проблемы с подключением кофемашины Saeco:

    •    Выполните сброс маршрутизатора или точки доступа Wi-FI, после чего повторно выполните настройку Wi-Fi
    •    Убедитесь, что введены корректные данные для входа
    •    Разместите кофемашину ближе к маршрутизатору или точке доступа Wi-Fi и повторите попытку
    •    Подключите кофемашину к домашней сети Wi-Fi 2,4 ГГц 802.11 b/g/n. (сети 5 ГГц не поддерживаются)

    Повторно выполните настройку Wi-Fi и следуйте указаниям на экране.

    Разрыв соединения Wi-Fi

    Если ваша кофемашина Saeco разорвала соединение с домашней сетью Wi-Fi, проверьте следующее:
    •    Ваша домашняя сеть работает должным образом (наличие подключения к Интернету)
    •    Пароль от маршрутизатора и сети Wi-Fi не менялся
    •    Кофемашина включена
    •    Кофемашина находится на небольшом расстоянии от маршрутизатора
    •    Рядом с кофемашиной нет других объектов и/или приборов, которые могут блокировать сигнал Wi-Fi

    Если предложенные решения не помогли решить проблему, свяжитесь с нами для получения дальнейшей помощи.

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