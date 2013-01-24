Не удается подключить кофемашину Saeco к домашней сети Wi-Fi
Если у вас возникли проблемы при подключении кофемашины Saeco к домашней сети Wi-Fi, здесь вы найдете возможные причины и способы самостоятельного решения.
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Домашняя сеть не отображается в списке сетей
- Если ваша домашняя сеть не отображается в списке доступных сетей, убедитесь, что соблюдены следующие условия:
• Подключайте кофемашину к домашней сети Wi-Fi 2,4 ГГц 802.11 b/g/n. (сети 5 ГГц не поддерживаются)
• Если у вашей домашней сети скрыт SSID (имя сети), кофемашина не сможет ее обнаружить. Временно выберите на роутере конфигурацию с видимым именем сети Wi-Fi. После успешного подключения можно снова скрыть имя сети Wi-Fi.
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Проблемы с конфигурацией домашней сети Wi-Fi
- Выполните следующие действия, чтобы решить прочие возможные проблемы с подключением кофемашины Saeco:
• Выполните сброс маршрутизатора или точки доступа Wi-FI, после чего повторно выполните настройку Wi-Fi
• Убедитесь, что введены корректные данные для входа
• Разместите кофемашину ближе к маршрутизатору или точке доступа Wi-Fi и повторите попытку
• Подключите кофемашину к домашней сети Wi-Fi 2,4 ГГц 802.11 b/g/n. (сети 5 ГГц не поддерживаются)
Повторно выполните настройку Wi-Fi и следуйте указаниям на экране.
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Разрыв соединения Wi-Fi
- Если ваша кофемашина Saeco разорвала соединение с домашней сетью Wi-Fi, проверьте следующее:
• Ваша домашняя сеть работает должным образом (наличие подключения к Интернету)
• Пароль от маршрутизатора и сети Wi-Fi не менялся
• Кофемашина включена
• Кофемашина находится на небольшом расстоянии от маршрутизатора
• Рядом с кофемашиной нет других объектов и/или приборов, которые могут блокировать сигнал Wi-Fi
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