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Как выполнять очистку беспроводного пылесоса Philips серии 5000

Чтобы узнать, как очищать пылесборник, фильтр, щетку и резервуар для воды вашего пылесоса Philips серии 5000 SpeedPro (Aqua), ознакомьтесь с разделами ниже.
 

Модели 5000

Информация на данной странице относится к моделям: XC5141/01 , FC6718/01 , FC6726/01 . Показать больше  ›

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