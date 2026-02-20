Как выполнять очистку беспроводного пылесоса Philips серии 5000

Чтобы ваш беспроводной пылесос Philips SpeedPro с максимальной производительностью, необходимо регулярно выполнять очистку фильтра. Доступны два разных фильтра — на устройстве может быть установлен любой из них.



Выберите ваш тип фильтра и следуйте простым инструкциям ниже.



Фильтр 1:

Снимите пылесборник (изображение 1).

Извлеките фильтр (изображение 2).

Похлопайте по фильтру, чтобы стряхнуть с него налипшую грязь (изображение 3).

Промойте фильтр, расположив его сеткой вверх (изображение 4).

Оставьте его сохнуть на 24 часа сеткой вверх (изображение 5).

Установите фильтр в пылесборник и установите пылесборник в устройство (изображение 6). Ваш пылесос снова готов к работе.

Фильтр 2 :

Снимите пылесборник (изображение 1).

Снимите корпус фильтра и извлеките фильтр (изображения 2–3).

Похлопайте по обоим фильтрам, чтобы стряхнуть с них налипшую грязь (изображение 4).

Промойте губчатый фильтр проточной водой (изображение 5). Примечание. Не промывайте корпус фильтра проточной водой.

Убедитесь, что губчатый фильтр полностью высох, а затем установите его обратно в пылесос (изображения 6–8). Ваш пылесос снова готов к работе.