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Ресурсный центр

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Важное примечание. Запрещается изменять документацию по продукту, поскольку это может привести к нарушению безопасности.


* Примечание. Ресурсный центр Philips предоставляет пользователям продуктов Philips электронные копии этикеток, включая инструкции по эксплуатации, для этих продуктов. Пользователи должны иметь доступ только к версиям маркировки, применимым к языку и географическому региону, в котором устройство было законно продано и используется. Не все продукты, представленные на этом веб-сайте, доступны на всех рынках.

Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю

Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю

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