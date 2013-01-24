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Решения для поддержки пациентов с астмой

Решения для поддержки

пациентов с астмой

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Бронхиальная астма (БА) является хронической болезнью дыхательных путей, по которым воздух попадает в легкие и выходит из них. С каждым годом количество людей с диагностированной БА растет, на сегодняшний день это самое распространенное хроническое заболевание среди детей.

 

Люди с бронхиальной астмой требуют надлежащего ухода и грамотного врачебного сопровождения. Неверно подобранный метод лечения может отрицательно сказаться на способности пациентов вести активный образ жизни.

 

Мы разрабатываем комплексные решения для поддержки пациентов с бронхиальной астмой, чтобы они беспрепятственно могли вести активный и здоровый образ жизни.

 

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Managing asthma

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    Personal Best Пикфлоуметр

    Personal Best Пикфлоуметр

    • Встроенная ручка облегчает захват
    • Трехзонная система контроля повышает эффективность
    • Полный и низкий диапазоны обеспечивают точность показателей
    HS755012
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    Threshold Тренажёр дыхательный

    Threshold PEP

    • Проточный клапан, действие которого не зависит от силы потока, подходит для всех пациентов
    • Работает в любом положении, обеспечивая эффективную терапию
    • Улучшает отхождение мокроты, позволяя очистить легкие
    HS735010
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Ресурсы

  • I-neb AAD System
    I-neb AAD System
    Sami the Seal Android App
    Sami the Seal Android App
  • OptiChamber Diamond Instructions for Use
    OptiChamber Diamond Instructions for Use

    Информационные статьи

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    Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

    Я понимаю