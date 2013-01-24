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Решения для поддержки пациентов с ХОБЛ

Решения для поддержки

пациентов с ХОБЛ

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По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), хронической обструктивной болезнью (ХОБЛ) страдают около 64 млн человек во всем мире. Это одно из самых распространенных заболеваний, которое характеризуется частичным необратимым ограничением воздушного потока в дыхательных путях. Клиническими признаками наличия ХОБЛ являются хронический кашель с мокротой и отдышка. Причинами возникновения заболевания, как и многих других респираторных расстройств, являются курение, нездоровый образ жизни и плохая экология. По прогнозам экспертов ВОЗ, к 2030 году ХОБЛ станет третьей причиной смерти во всем мире, уступая лишь инсульту и ишемической болезни сердца.

 

По данным исследования GARD (Глобальный альянс по борьбе с хроническими респираторными заболеваниями), которое проводилось в России по инициативе ВОЗ под руководством НИИ пульмонологии, среди населения выявлен высокий уровень распространенности хронических респираторных заболеваний. По итогам спирометрии диагноз ХОБЛ был поставлен 21,8% респондентов. Экстраполируя эти данные на всю Россию, можно предположить, что доля больных с подтвержденным диагнозом ХОБЛ составила бы 15,3% населения страны, или 21 986 100 человек. Полученный результат более чем в 9,3 раза превышает официальные статистические данные (2 355 275,6 человек)*.

 

Существуют различные современные методы немедикаментозной терапии ХОБЛ, применяющиеся при определенных вариантах течения болезни с развитием дыхательной недостаточности. Врачи могут прописывать специальные кислородные концентраторы и аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) для дневного и ночного использования. Применение неинвазивной вентиляции легких при хронической дыхательной недостаточности улучшает качество жизни больных и увеличивает ее продолжительность. Благодаря современным респираторным технологиям пациент может самостоятельно проводить лечение в домашних условиях.

 

*Заболеваемость населения старше трудоспособного возраста (с 55 лет у женщин и с 60 лет у мужчин) по России в 2013 году / Статистические материалы. Часть VII. Москва, 2014. www.gks.ru

 

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OptiChamber Diamond valved holding chamber (VAC)

EverFlo

Стационарный кислородный концентратор
SimplyGo portable oxygen concentrator

SimplyGo  

Портативный кислородный концентратор
Trilogy mixed-mode ventilator

Optichamber Diamond

Спейсер
Telestation remote patient monitoring

BiPAP A40

Аппарат двухуровневой вентиляции легких
Telestation remote patient monitoring

Trilogy 100

Неинвазивная/инвазивная вентиляция легких аппарат жизнеобеспечения

Improving COPD management

COPD management

A patient’s perspective on COPD

 

Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) patient Danny Castell and Dr. Nicholas Hart, PhD, MRCP, discuss the difficulties of living with COPD and the benefits of home oxygen therapy and noninvasive ventilation.

SimplyGo portable oxygen concentrator
Nearly all oxygen patients can benefit from the simplified care a portable oxygen concentrator provides.
Trilogy mixed-mode ventilator
The idea of assisted ventilation may seem overwhelming at first, but it’s important for you to understand how it will improve your condition.  
Telestation remote patient monitoring
In-home monitoring solutions help to keep patients and clinicians connected.

Managing the progression of COPD
 

The Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease defines the classification of airflow limitation severity in COPD as follows.
Mildly reduced airflow; sometimes a chronic cough and sputum production
Worsening airflow; shortness of breath typically brought on by exertion
Further worsening of airflow; greater shortness of breath, reduced quality of life
Severe reduction in airflow; chronic respiratory failure; greatly reduced quality of life

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Philips-Respironics

Поддержка рестриктивных заболеваний легких

Пациентов с рестриктивными заболеваниями легких необходимо обеспечить комфортной терапией и респираторной поддержкой как в стационаре, так и в домашних условиях.

 

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Resources

Literature

Ресурсы

Ventilation Solutions Program  

For providers who might want to add noninvasive ventilation (NIV) to their current offering.

Ventilation Promise Program  

Information on receiving credit for a ventilator change prior to insurance purchase.

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Aerosol Therapy Program  

Understanding of the benefits of aerosol therapy used in the treatment of asthma and COPD

 

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Designed to help better manage your patients at discharge and reduce healthcare dollars spent.

 

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CEU-accredited training  

CEU-accredited programs are focused on your continuing education requirements.

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Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю