Решения для поддержки пациентов с ХОБЛ

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), хронической обструктивной болезнью (ХОБЛ) страдают около 64 млн человек во всем мире. Это одно из самых распространенных заболеваний, которое характеризуется частичным необратимым ограничением воздушного потока в дыхательных путях. Клиническими признаками наличия ХОБЛ являются хронический кашель с мокротой и отдышка. Причинами возникновения заболевания, как и многих других респираторных расстройств, являются курение, нездоровый образ жизни и плохая экология. По прогнозам экспертов ВОЗ, к 2030 году ХОБЛ станет третьей причиной смерти во всем мире, уступая лишь инсульту и ишемической болезни сердца.
По данным исследования GARD (Глобальный альянс по борьбе с хроническими респираторными заболеваниями), которое проводилось в России по инициативе ВОЗ под руководством НИИ пульмонологии, среди населения выявлен высокий уровень распространенности хронических респираторных заболеваний. По итогам спирометрии диагноз ХОБЛ был поставлен 21,8% респондентов. Экстраполируя эти данные на всю Россию, можно предположить, что доля больных с подтвержденным диагнозом ХОБЛ составила бы 15,3% населения страны, или 21 986 100 человек. Полученный результат более чем в 9,3 раза превышает официальные статистические данные (2 355 275,6 человек)*.
Существуют различные современные методы немедикаментозной терапии ХОБЛ, применяющиеся при определенных вариантах течения болезни с развитием дыхательной недостаточности. Врачи могут прописывать специальные кислородные концентраторы и аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) для дневного и ночного использования. Применение неинвазивной вентиляции легких при хронической дыхательной недостаточности улучшает качество жизни больных и увеличивает ее продолжительность. Благодаря современным респираторным технологиям пациент может самостоятельно проводить лечение в домашних условиях.
*Заболеваемость населения старше трудоспособного возраста (с 55 лет у женщин и с 60 лет у мужчин) по России в 2013 году / Статистические материалы. Часть VII. Москва, 2014. www.gks.ru