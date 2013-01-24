Системы предупреждения и оперативного реагирования

Могут ли медицинские работники в общих палатах быстро реагировать на малейшие признаки ухудшения состояния? Признаки нестабильности состояния у пациента обычно проявляются за шесть-восемь часов до нежелательного эпизода.
При большом количестве пациентов и нехватке персонала лечебным учреждениям может оказаться сложно определить, какие из пациентов требуют более пристального наблюдения.
Раннее вмешательство дает возможность выиграть время. Средства оценки для ранних предупреждений (Early Warning Scoring, EWS), входящие в состав решения IntelliVue Guardian Solution, помогут быстро выявлять ухудшение состояния пациентов и отправлять соответствующие уведомления группам быстрого реагирования¹.
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