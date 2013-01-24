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Google Glass

Эксперименты с Google Glass в операционной

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Как бы изменилась ваша врачебная практика, если бы вы могли носить компьютер на себе? 

 

Этим вопросом задались разработчики и эксперты Accenture Technology Labs и Philips для создания совместного проекта по изучению потенциала Google Glass в здравоохранении. Исследователи моделировали опыт подключения Google Glass и переносного компьютера к системе мониторинга IntelliVue. Результаты показали, что возможность просматривать показатели жизненно важных функций в режиме реального времени могут значительно усовершенствовать клиническую практику.

 

Google Glass выглядят как очки. При ношении они позволяют просматривать изображения периферическим зрением на светодиодных экранах. Пользователи могут выполнять поиск в сети, работать с отдельными приложениями или взаимодействовать с прочими компьютерами – для этого достаточно одного касания к устройству или использования голосовых команд. Очки даже могут записывать видео с того ракурса, который примет врач.

Используя Google Glass с технологией IntelliVue, специалист может проверить состояние пациента до операции и оценить показатели жизненно важных функций после нее, сделать видеозапись процедуры или - и все это без необходимости подходить к монитору. В симуляторе операционной анестезиолог мог видеть информацию о пациенте без необходимости отвлекаться от клинического процесса.

 

Результаты предполагают еще больше возможностей для использования переносных компьютеров в здравоохранении, включая:

 

  • Доступ к показателям жизненных функций в режиме реального времени
  • Просмотр предоперационных контрольных списков безопасности
  • Проверка жизненно важных функций пациента в палате послеоперационного наблюдения
  • Запись операции от первого лица в целях обучения младшего персонала

 

Можете ли вы представить использование компьютеров, которые можно носить на себе, в вашей практике? Присоединяйтесь к обсуждению в LinkedIn.

Врач включает Google Glass, беседуя с двумя разработчиками.
Д-р Дэвид Фейнштейн совместно с разработчиками Philips и Accenture испытывает Google Glass в Digital Accelerator Lab.


"В первую очередь, это эффективное решение, и я думаю, что к моменту завершения разработки оно принесет большую пользу для клинического процесса. Это большой прорыв, который позволит нам улучшить оказание медицинской помощи пациентам и облегчить работу специалистов."

 

Дэвид Фейнштейн, д-р медицины

Штатный анестезиолог,

Медицинский Центр Beth Isreal Deaconess, Бостон, шт. Массачусетс, США

Посмотрите, как анестезиологи могут использовать Google Glass

Посмотрите, как анестезиологи могут использовать Google Glass

Д-р Дэвид Фейнштейн, штатный анестезиолог Медицинского центра Beth Israel Deaconess, демонстрирует, как анестезиолог может использовать Google Glass для проверки состояния пациента и ухода за ним без каких-либо дополнительных действий.

 

Вид при ношении Google Glass - врач идет по коридору, а показатели жизненных функций пациента отображаются в правом верхнем углу.
Анестезиолог просматривает показатели жизненных функций пациента перед операцией.
Врач находится в операционной, а показатели жизненно важных функций отображаются в правом верхнем углу.
Показатели жизненно важных функций пациента отслеживаются до входа в операционную.
Угол обзора при ношении Google Glass - пациент находится в палате послеоперационного наблюдения, показатели жизненно важных функций отображаются в правом верхнем углу.
Врач просматривает показатели жизненно важных функций пациента после процедуры.

Как это будет работать?

Анестезиолог активирует Google Glass одним касанием.

Активация Google Glass

В лаборатории, моделирующей операционную, анестезиолог может активировать Google Glass, не отвлекаясь от пациента – с помощью касания или голосовой команды можно включить устройство. Пользователь может просматривать демографические характеристики пациента, рентгеновские снимки, результаты лабораторных анализов и так далее.
Модель операционной с показателями жизненных функций в верхнем углу Google Glass.

Данные, получаемые без использования рук

Подключив Google Glass к монитору IntelliVue, анестезиолог в режиме реального времени может просматривать важные данные состояния пациента, не отвлекаясь от него. Информация отображается, не препятствуя и не перекрывая угол обзора, при этом нет необходимости подходить к физическому оборудованию.

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Я понимаю

Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю