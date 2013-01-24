Выхаживание новорожденных

Недоношенным младенцам необходимо особое внимание. Они проводят первые недели жизни в ОРИТ новорожденных и требуют максимально индивидуализированного ухода. Предоставление безопасного и эффективного ухода с учетом физиологических и неонатологических особенностей — жизненная необходимость.
Мы предлагаем семейный уход и ориентированные на пациентов решения, помогающие наладить уход за матерью и ребенком с самого начала — от беременности до родов и затем до перевода на домашний уход.
Программа выхаживания новорожденных Philips Integrative Developmental Care Model сочетает в себе передовые доказательные методы с ключевыми мерами, помогающими учитывать физиологические и неонатологические потребности каждого новорожденного. Этот персонализированный подход включает в себя образовательные программы как для матерей, так и для других членов семей.
Узнайте больше о наших решениях для семейного ухода, ориентированных на пациентов.