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Выхаживание новорожденных

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Выхаживание новорожденных

 

Недоношенным младенцам необходимо особое внимание. Они проводят первые недели жизни в ОРИТ новорожденных и требуют максимально индивидуализированного ухода. Предоставление безопасного и эффективного ухода с учетом физиологических и неонатологических особенностей — жизненная необходимость.
 

Мы предлагаем семейный уход и ориентированные на пациентов решения, помогающие наладить уход за матерью и ребенком с самого начала — от беременности до родов и затем до перевода на домашний уход.
 

Программа выхаживания новорожденных Philips Integrative Developmental Care Model сочетает в себе передовые доказательные методы с ключевыми мерами, помогающими учитывать физиологические и неонатологические потребности каждого новорожденного. Этот персонализированный подход включает в себя образовательные программы как для матерей, так и для других членов семей.

 

Узнайте больше о наших решениях для семейного ухода, ориентированных на пациентов.

 

Свяжитесь с нами

Выхаживание новорожденных
О программе выхаживания новорожденных
Перекрывающиеся лепестки символизируют интеграцию программы выхаживания новорожденных. Лепестки символизируют ключевые меры, а элементы в центре — основные факторы, которые необходимо учитывать при уходе за младенцем.  
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    EPIQ Ультразвуковая система премиального класса

    EPIQ 7

    • Технология nSIGHT знаменует собой новый подход к формированию ультразвуковых изображений
    • Оптимизированный рабочий процесс благодаря великолепным эргономическим характеристикам
    • Технология Anatomical Intelligence: от изображений к решению
    795200
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    Avalon Фетальный монитор

    Avalon FM50

    • Расширенные параметры плода для диагностики
    • Интерпретация нестрессового теста повышает эффективность
    • Технология Smart Pulse автоматически выявляет совпадения
    865071
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    BiliChek Устройство для неинвазивной диагностики желтухи у новорожденных.

    BiliChek  

    • Неинвазивные методы исследования уменьшают боль и снижают риск для здоровья
    • Удобный способ ввода данных ускоряет рабочий процесс
    • Пошаговые инструкции сэкономят время
    989805644871
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Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю

Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю