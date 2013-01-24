Согласно данным CDC, каждый день один из двадцати пяти пациентов в стационарах заражается как минимум одной внутрибольничной инфекцией¹.
Внутрибольничные инфекции (ВБИ) — достаточно серьезная проблема. Они могут быть локальными или системными, затрагивать любую систему учреждения и быть связаны с медицинским оборудованием или с компонентами переливания крови². Борьба с внутрибольничными инфекциями на всей территории учреждения может помочь в улучшении работы с пациентами в ОРИТ и расширить возможности медицинского обслуживания.
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