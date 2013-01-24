Удаленный доступ посредством медицинских мобильных приложений

Ориентированная на нужды пациента медицинская помощь требует более тесного взаимодействия между различными отделениями, специалистами разных профилей и непосредственно лечащего персонала. Потребность во взаимодействии сочетается с возросшей мобильностью сотрудников. Лечащие врачи хотели бы расширить возможности доступа к данным пациента, чтобы отслеживать динамику состояния пациента, изучать данные диагностических обследований и обсуждать лечение с коллегами и за пределами клинического учреждения.
Мобильные медицинские приложения — программы, которые можно загружать на смартфоны, планшеты и другие мобильные устройства — призваны улучшить качество оказываемой медицинской помощи пациентам. Вместе с тем они несут дополнительные угрозы для безопасности для ИТ-инфраструктуры и личных данных пациентов. Для повышения уровня защиты, необходима политика, определяющая правила доступа, и медицинские приложения с защищенным доступом к данным пациентов.
Наша стратегия мобильного здравоохранения сфокусирована на трех основных элементах:
- Встраиваемость в существующую ИТ-инфраструктуру учреждения
- Глубокое понимание рабочих и клинических процессов
- Устранение барьеров препятствующих эффективному взаимодействию
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