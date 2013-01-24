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Ключевые слова для поиска

Телемедицина поддержкой доставка уход

Телемедицинские решения помогают достичь нескольких целей одновременно

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«Теперь мы полностью убедились в том, что телемедицина способна улучшить доступность и результативность лечения и сократить расходы.»

 

Линн Бриттон
Президент и исполнительный директор
Больница Mercy, Сент-Луис, шт. Миссури, США

Те времена, когда благополучие лечебного учреждения зависело от заполнения коек и оказания услуг в стенах больницы прошли. Динамика рынка и реформа системы оплаты медицинских услуг требуют совершенно иных подходов к управлению здравоохранением. Сегодня способность одновременно решить три задачи – улучшить качество услуг, повысить уровень здоровья населения и снизить расходы – определяет, какие учреждения окажутся наиболее успешными.

Если нашей целью является преобразование системы здравоохранения для постоянного усовершенствования по всем трем направлениям, то какой подход лучше всего выбрать? Все больше лечебных учреждений успешно внедряют комплексные телемедицинские решения для учреждений, которые обеспечивает координацию медицинского обслуживания и улучшают отдачу от ресурсов на всех этапах медицинского обслуживания. На уровне медицинского учреждения телемедицинские комплексы помогают улучшить результаты, сократить расходы и расширить доступ к качественному обслуживанию для различных групп пациентов в клинике и на дому. 


Комплексные решения в сфере телемедицины помогают улучшить результаты, сократить расходы и расширить доступ к качественному обслуживанию для различных групп пациентов в клинике и на дому.

 

Узнайте о том, как наши телемедицинские технологии на дому помогут вашему учреждению в решении ключевых задач.

 

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Переход к профилактической, многопрофильной, ориентированной на результат медицине

Улучшение результативности лечения, сокращение расходов и повышение эффективности в больнице и на дому.

Улучшение результативности лечения, сокращение расходов и повышение эффективности в больнице и на дому

telehealth

Помощь в преобразовании моделей медицинского обслуживания

Достижение трех основных целей

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