Своевременная помощь пациентам с инфарктом миокарда с подъёмом сегмента ST

В случае острого инфаркта миокарда с подъемом сегмента ST счет идет на секунды. Чем раньше удастся поставить диагноз инфаркта миокарда с подъемом сегмента ST, тем быстрее можно будет принять обоснованное клиническое решение и оказать помощь.
Что выбрать: тромболитическую терапию или чрескожное коронарное вмешательство (ЧКВ)? Передача данных ЭКГ пациента в 12 отведениях в различные точки лечебного учреждения может помочь подтвердить первичный диагноз и предупредить нужных сотрудников.
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