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Ключевые слова для поиска

Своевременная помощь пациентам с инфарктом миокарда с подъёмом сегмента ST

Сокращение времени от первого контакта до начала лечения при инфаркте миокарда с подъемом сегмента ST

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В случае острого инфаркта миокарда с подъемом сегмента ST счет идет на секунды. Чем раньше удастся поставить диагноз инфаркта миокарда с подъемом сегмента ST, тем быстрее можно будет принять обоснованное клиническое решение и оказать помощь.

Что выбрать: тромболитическую терапию или чрескожное коронарное вмешательство (ЧКВ)? Передача данных ЭКГ пациента в 12 отведениях в различные точки лечебного учреждения может помочь подтвердить первичный диагноз и предупредить нужных сотрудников.

Наши инновационные решения для оказания помощи при инфаркте миокарда с подъемом сегмента ST способствуют рационализации работы и улучшению ухода за пациентами.

 

Начните отсчет времени раньше

Начните отсчет времени раньше

При оказании первой помощи можно отправить важную информацию о пациенте туда, где она необходима — в приемное отделение, на кардиографы и мониторы или в отделение ангиографии — это помогает быстро подтвердить первичный диагноз и предупредить нужных сотрудников.
 
От данных к действиям

От данных к действиям

Качественные данные необходимы для того, чтобы эффективно задействовать ресурсы и подготовиться к оказанию соответствующей помощи. Инструменты для поддержки клинических решений при инфаркте миокарда с подъемом сегмента ST помогают быстро определять порядок оказания медицинской помощи и успешно выполнять клинические протоколы.

 

Высококлассная медицинская помощь

Высококлассная медицинская помощь

Программные средства мониторинга состояния пациента, интуитивно понятное отображение данных на дисплее и автоматизированные сигналы тревоги могут помочь врачам начинать терапию раньше. Интервенционные средства улучшают визуализацию, способствуя уверенной диагностике при ЧКВ.
Узнайте больше о том, как наши решения при инфаркте миокарда с подъемом сегмента ST позволяют реализовать самые высокие стандарты оказания медицинской помощи.
Свяжитесь с нами
Мы добились того, что время от поступления пациента до восстановления кровоснабжения теперь составляет 14, 15, 18, 20 или 22 минуты

«Мы добились того, что время от поступления пациента до восстановления кровоснабжения теперь составляет 14, 15, 18, 20 или 22 минуты».

Д-р Ахмед Сабе, FACC, FACAI

Исполнительный директор сердечно-сосудистого центра

Руководитель ангиографического отделения

Медицинский центр Mercy

Кантон, шт. Огайо, США

Медицинская помощь на выезде

Экономия времени.

Поддержка системы медицинской помощи при заболеваниях сердца. Экономия времени.
 

Быстрая помощь пациентам с инфарктом миокарда с подъемом сегмента ST на пути в отделение ангиографии дает больному больше шансов на выживание.

Передача жизненно важных ЭКГ прямо в отделение неотложной помощи.

Передача жизненно важных ЭКГ прямо в отделение неотложной помощи.
Получение ключевых клинических данных еще до прибытия пациента.

Получение ключевых клинических данных еще до прибытия пациента.
Принятие обоснованных клинических решений для оказания медицинской помощи высокого класса.

Принятие обоснованных клинических решений для оказания медицинской помощи высокого класса.

Перспективы

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    Кардиографы Кардиограф

    Кардиографы PageWriter TC50

    • Наглядное руководство для упрощения проведения ЭКГ
    • Алгоритм ЭКГ в 16 отведениях Philips DXL расширяет диагностические возможности
    • Автоматическая последовательность при составлении отчетов экономит время
    860310
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    Алгоритм ЭКГ в 16 отведениях DXL Алгоритм ЭКГ

    Алгоритм ЭКГ в 16 отведениях DXL  

    • Интегрированный анализ ЭКГ в 16 отведениях для различных групп пациентов
    • Карты сегмента ST наглядно представляют отклонения
    • Критерии, обновленные в соответствии с последними клиническими исследованиями
    NOCTN68
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    StentBoost Subtract Усиление видимости стентов в коронарных артериях и периферических сосудах

    StentBoost Subtract  

    • Программа StentBoost помогает улучшить визуализацию стента
    • Программа StentBoost Subtract - поддержка для точного позиционирования стента с субтракцией
    • Неинвазивное средство визуализации – быстрое и эффективное
    OPT12
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Сокращение времени от первого контакта до начала лечения при инфаркте миокарда с подъемом сегмента ST

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Я понимаю

Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю