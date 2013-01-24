Качественное здравоохранение не ограничивается только клиническим опытом и технологиями и распространяется на создание благоприятной среды для пациентов.
Мы предлагаем комплексный ассортимент консультационных услуг по созданию комфортных условий для пациентов и по решениям для помещений Ambient Experience, созданным на базе научных исследований, чтобы помочь сделать условия пребывания в учреждении благоприятными и привлекательными для пациентов, а также стимулировать эффективную работу персонала.
Эти решения, ориентированные на людей, помогут учреждению получить существенные конкурентные преимущества благодаря большей привлекательности для пациентов и талантливых сотрудников.
Узнайте больше о наших консультационных услугах по созданию комфортных условий и о наших решениях для помещений Ambient Experience.
Технология Ambient Experience: от охраны здоровья к заботе о человеке
Томограф Ingenia Ambient Experience
Технология Ambient Experience: взгляд пациентов