Главная
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу

Ключевые слова для поиска

Планирование ЛПУ

Создание благоприятной среды для пациентов, членов их семей и опекунов

*

Если вы заинтересованы в приобретении медицинского оборудования, пожалуйста, заполните форму ниже

* Обязательное поле
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Пожалуйста, укажите информацию, которая Вам необходима.
We work with partners and distributors who may contact you about this Philips product on our behalf.
*
*
*

Что это значит?
Компания Philips уважает конфиденциальность своих клиентов. Вы можете в любое время отозвать разрешения. Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с политикой конфиденциальности компании Philips.
Brownward
Посмотрите, как мы помогли изменить условия для пациентов в учреждении Broward Infusion Center.

Качественное здравоохранение не ограничивается только клиническим опытом и технологиями и распространяется на создание благоприятной среды для пациентов.

Мы предлагаем комплексный ассортимент консультационных услуг по созданию комфортных условий для пациентов и по решениям для помещений Ambient Experience, созданным на базе научных исследований, чтобы помочь сделать условия пребывания в учреждении благоприятными и привлекательными для пациентов, а также стимулировать эффективную работу персонала.

Эти решения, ориентированные на людей, помогут учреждению получить существенные конкурентные преимущества благодаря большей привлекательности для пациентов и талантливых сотрудников.

 

Узнайте больше о наших консультационных услугах по созданию комфортных условий и о наших решениях для помещений Ambient Experience.

 

Свяжитесь с нами

Наши предложения для создания комфортных условий  

Консультации по созданию условий

Консультации по созданию условий  

Повышение комфорта пациентов, повышение удовлетворенности персонала и обеспечение эффективного предоставления медицинского обслуживания.

 

Прочитать материал

Решения для помещений Ambient Experience

Решения для помещений Ambient Experience

От охраны здоровья к заботе о человеке: динамическое освещение, проекции и звуковое сопровождение для создания комфортных условий для пациентов.

 

Прочитать материал

Улучшения

Ресурсы

  • Технология Ambient Experience: от охраны здоровья к заботе о человеке

    Технология Ambient Experience: от охраны здоровья к заботе о человеке

    Томограф Ingenia Ambient Experience

    Томограф Ingenia Ambient Experience

  • Технология Ambient Experience: взгляд пациентов

    Технология Ambient Experience: взгляд пациентов

    Загрузки

    Отзывы владельцев

    Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

    Я понимаю

    Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

    Я понимаю