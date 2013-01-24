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Планирование ЛПУ

Многоплановый опыт для пациентов и персонала отделения неотложной помощи

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ключевых атрибутах
Мы концентрируем внимание на четырех ключевых атрибутах, которые вносят свой вклад в положительное впечатление у пациентов. Эти атрибуты — комфорт, человеческий контакт, персонализация и эффективность.

Компания Philips считает, что более мягкая и комфортная обстановка в медицинском учреждении идет на пользу пациентам, их близким, а также персоналу. Уменьшение стресса при неотложной медицинской помощи повышает общее качество и эффективность обслуживания. Преобразования в здравоохранении затрагивают как внешний вид, так и функциональность.


Используя свой опыт в медицинских технологиях и проектировании потребительских товаров, мы можем, к примеру, провести тщательную оценку процессов в отделении неотложной помощи, а затем дать рекомендации по корректировке клинических рабочих процессов и изменениям в обстановке.


Компания Philips поможет посмотреть на отделение неотложной помощи глазами пациентов и оценить не только стены, койки и медицинское оборудование, но и обстановку в помещении в целом.


Результатом становится качественно новое впечатление от медицинского учреждения. Откройте для себя возможности преобразования отделения неотложной помощи, которые предлагает решение Ambient Experience.

 

Узнайте о том, как Ambient Experience может принести пользу кабинетам неотложной помощи.  

 

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Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю

Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю