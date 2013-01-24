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Планирование ЛПУ

Многоплановый опыт для пациентов и персонала онкологического отделения

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Решения, помогающие сохранять спокойствие в течение всей процедуры
После инъекции радиофармпрепарата пациент часто остается в одиночестве в кабинете для подготовки, ощущая при этом беспокойство и неуверенность. Наши решения призваны помочь пациентам сохранять спокойствие в течение всей процедуры.  

Для пациентов, которым предстоит пройти исследование, ожидание диагноза может создавать крайне сильный стресс. В области онкологии это особенно актуально.


Наша консультационная группа по созданию условий готова помочь в проектировании всего отделения радионуклидной диагностики, включая входы, коридоры, приемные и посты медсестер, с учетом конкретных требований медицинского учреждения.


Мы поможем повысить производительность труда персонала и эффективность рабочих процессов за счет консультационных решений, охватывающих области от стратегического планирования до комплексного проектирования и внедрения технологий.


Эти особые детали, ориентированные на пациентов, помогут медицинскому учреждению выделиться на фоне конкурентов, чтобы привлечь и удержать не только пациентов, но и талантливых профессионалов.

 

Узнайте о том, как наши решения Ambient Experience могут принести пользу онкологическим кабинетам.

 

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От охраны здоровья к заботе о человеке

 

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Решения для кабинета неотложной помощи

Улучшения

Ресурсы

  • Технология Ambient Experience: от охраны здоровья к заботе о человеке

    Технология Ambient Experience: от охраны здоровья к заботе о человеке

    Томограф Ingenia Ambient Experience

    Томограф Ingenia Ambient Experience

  • Технология Ambient Experience: взгляд пациентов

    Технология Ambient Experience: взгляд пациентов

    Загрузки

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    Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

    Я понимаю