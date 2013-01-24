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Планирование ЛПУ

Многоплановый опыт для пациентов и персонала радиологического отделения

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Подтверждение успеха
Решения компании Philips уже доказали свою успешность: в мире установлено порядка 650 реализаций технологии Ambient Experience.  

Ambient Experience помогает медицинским учреждениям создавать привлекательную обстановку, добавляя динамическое освещение, проекции и звуковое сопровождение, чтобы принести комфорт в ситуации, которые могут вызывать стресс, и постараться уменьшить беспокойство у пациентов.

 

Создавая комфортную и расслабляющую среду для пациентов и условия для эффективной работы персонала, решение Philips Ambient Experience для радиологических отделений помогает повысить качество медицинского обслуживания.


Испытанные шаблоны дизайна для кабинетов могут помочь в выполнении конкретных процедур в различных клинических областях. Мы можем предложить целый ряд оптимальных решений Ambient Experience различного масштаба с учетом клинических потребностей, бюджетных ограничений и параметров проектов.

 

У нас имеются варианты дизайна Ambient Experience для кабинетов МРТ, КТ, рентгенографии и интервенционных процедур.

 

Узнайте о том, как решения Philips Ambient Experience могут принести пользу радиологическим кабинетам.  

 

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От охраны здоровья к заботе о человеке

 

Узнайте подробнее об уникальных преимуществах, которые могут предложить решения Philips Ambient Experience для обслуживания пациентов.  

 

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Улучшения

Ресурсы

  • Технология Ambient Experience: от охраны здоровья к заботе о человеке

    Технология Ambient Experience: от охраны здоровья к заботе о человеке

    Томограф Ingenia Ambient Experience

    Томограф Ingenia Ambient Experience

  • Технология Ambient Experience: взгляд пациентов

    Технология Ambient Experience: взгляд пациентов

    Загрузки

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    Я понимаю

    Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

    Я понимаю