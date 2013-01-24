Мы предлагаем целостный подход к преобразованию условий для пациентов и персонала во всех отделениях медицинского учреждения. Мультидисциплинарная группа экспертов будет действовать совместно с пациентами, персоналом и ключевыми участниками процесса, чтобы предложить консультационные решения, ориентированные на людей, от анализа обстановки до ее проектирования и реализации.
Мы применяем испытанные методы, чтобы оценить текущую ситуацию, выделить те области, которые можно улучшить, а затем предложить рекомендации по внедрению. Информация распределяется по приоритетам и преобразовывается в конкретные решения по обеспечению комфортных условий, которые способны повысить удовлетворенность пациентов, увеличить производительность труда персонала, оптимизировать рабочие процессы и привлечь внимание к медицинскому учреждению.
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