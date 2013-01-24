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Планирование ЛПУ

Улучшение условий медицинского обслуживания во всех отделениях

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«Команда специалистов компании Philips знакома со здравоохранением не понаслышке. Они понимают, с чем сталкиваются пациенты и что они ощущают. Поэтому они проектируют рабочие процессы так, чтобы они соответствовали обстановке. Они подали нам несколько весьма впечатляющих идей».  

 

Элиза Маккэрролл
Административный директор, больница Florida Hospital  

Мы предлагаем целостный подход к преобразованию условий для пациентов и персонала во всех отделениях медицинского учреждения. Мультидисциплинарная группа экспертов будет действовать совместно с пациентами, персоналом и ключевыми участниками процесса, чтобы предложить консультационные решения, ориентированные на людей, от анализа обстановки до ее проектирования и реализации.

Мы применяем испытанные методы, чтобы оценить текущую ситуацию, выделить те области, которые можно улучшить, а затем предложить рекомендации по внедрению. Информация распределяется по приоритетам и преобразовывается в конкретные решения по обеспечению комфортных условий, которые способны повысить удовлетворенность пациентов, увеличить производительность труда персонала, оптимизировать рабочие процессы и привлечь внимание к медицинскому учреждению.

 

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Персонализация обслуживания для повышения эффективности и комфорта

Сопутствующие решения  

Решения для помещений Ambient Experience

Решения для помещений Ambient Experience  

От охраны здоровья к заботе о человеке: динамическое освещение, проекции и звуковое сопровождение для создания комфортных условий для пациентов  

 

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Улучшения

Ресурсы  

  • Центр Broward Infusion Center

    Центр Broward Infusion Center

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    Я понимаю

    Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

    Я понимаю