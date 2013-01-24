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Управляемые услуги

Комплексные технические предложения для долгосрочной успешной работы учреждения

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Компания Philips и медицинский центр Georgia Regents подписали договор о 15-летнем сотрудничестве

Компания Philips и медицинский центр Georgia Regents подписали договор о 15-летнем сотрудничестве для движения к инновационному и доступному медицинскому обслуживанию

 

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Наличие стратегического партнера, ориентированного на повышение качества медицинского обслуживания за счет разумных инноваций, может стать решающим фактором для систем здравоохранения.


Используя инновационные средства совместной работы и разработки стратегии, мы можем помочь в поддержке медицинских технологий, взять на себя управление проектами для определенных видов деятельности и принять часть риска, связанного с финансовыми результатами и соответствием нормам. Наши услуги по управлению могут масштабироваться для повышения клинического качества, увеличения эффективности работы и поддержки инноваций в определенной группе услуг или во всем спектре медицинского обслуживания.


Эти многолетние комплексные программы позволяют нашим заказчикам уделить максимум внимания работе с пациентами, тогда как мы берем на себя заботу о поддержании эффективной работы оборудования.

 

Узнайте больше о том, как наши услуги по управлению могут помочь вашей организации.

 

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Наши предложения услуг по управлению

Услуги по управлению оборудованием

Услуги по управлению оборудованием

Комплексный подход к управлению технологиями

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Philips and Georgia Regents Joint Press release

Видео

Philips and Georgia Regents Medical Center sign a 15-year alliance

Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю

Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю