Компания Philips и медицинский центр Georgia Regents подписали договор о 15-летнем сотрудничестве для движения к инновационному и доступному медицинскому обслуживанию
Наличие стратегического партнера, ориентированного на повышение качества медицинского обслуживания за счет разумных инноваций, может стать решающим фактором для систем здравоохранения.
Используя инновационные средства совместной работы и разработки стратегии, мы можем помочь в поддержке медицинских технологий, взять на себя управление проектами для определенных видов деятельности и принять часть риска, связанного с финансовыми результатами и соответствием нормам. Наши услуги по управлению могут масштабироваться для повышения клинического качества, увеличения эффективности работы и поддержки инноваций в определенной группе услуг или во всем спектре медицинского обслуживания.
Эти многолетние комплексные программы позволяют нашим заказчикам уделить максимум внимания работе с пациентами, тогда как мы берем на себя заботу о поддержании эффективной работы оборудования.
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