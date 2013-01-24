Поскольку обслуживаемые группы пациентов становятся все сложнее и разнороднее, системам здравоохранения приходится определять стратегии для обслуживания конкретных групп пациентов, для которых требуются большие расходы и особые условия. Мы предлагаем услуги и решения, призванные улучшить результативность и сократить финансовые расходы для определенных групп пациентов.
Наш подход обеспечивает согласованную работу сотрудников, процессов и технологий для поддержки качественного и эффективного медицинского обслуживания на всей территории учреждения. Совместно с заказчиками мы работаем над тем, чтобы реализовать ценностно-ориентированное преобразование за счет стратегий оценки риска, модернизации клинического качества и процессов, технических решений и программ поддержки изменений с максимальным потенциалом влияния на качество и затраты.
Наша оценка проводится на базе показателей качества и анализа данных, позволяя оценить и реализовать изменения. Кроме того, за счет ориентации на использование передовых методов мы помогаем внедрить стабильные, масштабируемые и ориентированные на пациентов системы медицинского обслуживания.
Компания Philips задействует свой богатый медицинский и технический опыт наряду с пониманием клинических процессов для того, чтобы создать решения для охраны здоровья населения, предлагающие непосредственные преимущества для пациентов и для клинических и финансовых показателей.
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