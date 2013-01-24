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Качественное медицинское обслуживание населения

Стратегии и решения для поддержки и реализации ценностно-ориентированного медицинского обслуживания

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Расходы на здоровье населения
Источник: групповое исследование по медицинским расходам, Агентство исследований и контроля качества в здравоохранении, Стив Б. Коэн, PhD, ноябрь 2012 г.

Поскольку обслуживаемые группы пациентов становятся все сложнее и разнороднее, системам здравоохранения приходится определять стратегии для обслуживания конкретных групп пациентов, для которых требуются большие расходы и особые условия. Мы предлагаем услуги и решения, призванные улучшить результативность и сократить финансовые расходы для определенных групп пациентов.

Наш подход обеспечивает согласованную работу сотрудников, процессов и технологий для поддержки качественного и эффективного медицинского обслуживания на всей территории учреждения. Совместно с заказчиками мы работаем над тем, чтобы реализовать ценностно-ориентированное преобразование за счет стратегий оценки риска, модернизации клинического качества и процессов, технических решений и программ поддержки изменений с максимальным потенциалом влияния на качество и затраты.

Наша оценка проводится на базе показателей качества и анализа данных, позволяя оценить и реализовать изменения. Кроме того, за счет ориентации на использование передовых методов мы помогаем внедрить стабильные, масштабируемые и ориентированные на пациентов системы медицинского обслуживания.

 

Компания Philips задействует свой богатый медицинский и технический опыт наряду с пониманием клинических процессов для того, чтобы создать решения для охраны здоровья населения, предлагающие непосредственные преимущества для пациентов и для клинических и финансовых показателей.

 

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Наши услуги и решения для охраны здоровья населения

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Стратегическая оценка

Целевые подходы и инфраструктуры для повышения качества и отдачи  

 

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Программы клинического качества

Программы клинического качества

Всесторонние подходы к повышению качества, показатели и решения  

 

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Инициативы для людей и процессов

Инициативы для людей и процессов

Согласование ресурсов и процессов на всех этапах медицинского обслуживания

 

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Решения для технологий и данных

Решения для технологий и данных  

Анализ и технологии для поддержки согласованного обслуживания с ориентацией на качество

 

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Ресурсы

Примеры

Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю

Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю