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Ключевые слова для поиска

Обучение и тренинги

Рациональное обучение для повышения качества медицинской помощи

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Компания Philips уважает конфиденциальность своих клиентов. Вы можете в любое время отозвать разрешения. Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с политикой конфиденциальности компании Philips.
Подразделение Philips Healthcare Education поможет полностью раскрыть потенциал ваших сотрудников, оборудования и организации за счет инновационного, рационального и доказательного образования в области медицины. Наши всесторонние учебные курсы и программы соответствуют современным клиническим задачам, помогают повысить эффективность работы и тем самым способствуют росту качества медицинской помощи.

С помощью привлекательного комплексного предложения расширенных возможностей обучения мы можем научить сотрудников оптимальной работе с продукцией, повысить их квалификацию по медицинским дисциплинами и открыть путь к неклиническому профессиональному развитию.
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Наши учебные курсы, программы и решения

Специальные программы обучения

Многопрофильные программы обучения для различных уровней подготовки, предоставляемые с помощью инновационной образовательной платформы.

 

Найдите нужную область (англ.)

Learning Connection

Наши интернет-ресурсы для обучения включают в себя подробный глобальный каталог, образовательные программы и многое другое.

 

Посетите Learning Connection (англ.)

Обучение по конкретным областям

Медицинский персонал получает возможность подробно изучить клинические процедуры, передовые методы и новейшие научные достижения.

 

Найдите нужную область (англ.)

Обучение по конкретным продуктам

Врачи и лаборанты получают возможность в полной мере освоить работу с медицинским оборудованием и программными приложениями.

 

Поиск программ обучения по продуктам (англ.)

Обучение для различных специальностей

Обучение по продуктам, медицинское обучение и учебные программы, приспособленные к нуждам конкретных специальностей.

 

Найдите нужную специальность (англ.)

Обучение технических специалистов

Специалисты по медицинской технике и другие технические работники учреждения могут получить навыки эффективного ремонта и технического обслуживания медицинских систем.

 

Программы обучения (англ.)

Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю

Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю