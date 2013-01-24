Подразделение Philips Healthcare Education поможет полностью раскрыть потенциал ваших сотрудников, оборудования и организации за счет инновационного, рационального и доказательного образования в области медицины. Наши всесторонние учебные курсы и программы соответствуют современным клиническим задачам, помогают повысить эффективность работы и тем самым способствуют росту качества медицинской помощи.
С помощью привлекательного комплексного предложения расширенных возможностей обучения мы можем научить сотрудников оптимальной работе с продукцией, повысить их квалификацию по медицинским дисциплинами и открыть путь к неклиническому профессиональному развитию.