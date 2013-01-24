Управление в здравоохранении

Здравоохранение сегодня стоит на перепутье. Многие успешные в прошлом модели медицинского обслуживания не способны обеспечить качество услуг и финансовые результаты, которые требуются для устойчивого развития в будущем. Срочность и важность преобразований в равной мере велики.
Для успешной трансформации требуются новые подходы к тому, как связать между собой специалистов, технологии, клиники и информацию. Эти решения должны открыть путь к более качественной медицинской помощи для большего количества пациентов при меньших затратах.
Наш фокус – это инновации на всех этапах и во всех сферах медицинского обслуживания, и поиск решений для нужд как пациентов, так и лечебных учреждений. Поэтому мы обладаем уникальным опытом, который поможет медицинским организациям занять устойчивое положение в здравоохранении будущего.
Понимание задач и возможностей лечебных учреждений — это один из путей сотрудничества, благодаря которому мы вместе сделаем будущее более здоровым.