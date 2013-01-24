Система здравоохранения стремительно меняется. Сегодня специалистам приходится ориентироваться во всем большем числе организационных и технических вопросов, включая внедрение электронных медицинских карт (ЭМК), эффективный контроль и учет расхода ресурсов и материалов и оптимизацию затрат при сохранении качества лечения.
Преобразование системы здравоохранения требует современных информационных решений, которые привнесут ощутимый вклад в повышение качества медицинской помощи. Мы можем помочь в информатизации лечебного учреждения, чтобы упростить рабочие процессы, снизить вероятность ошибки и повысить качество и эффективность лечения. Наши решения учитывают различные аспекты информатизации конкретного учреждения, например, встраиваемость в существующую инфраструктуру, требования к безопасности, а также мобильность специалистов и использование различных устройств для доступа к необходимой информации и обработке данных.
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