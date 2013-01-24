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Ключевые слова для поиска

Радиология

Совместная работа над повышением эффективности и улучшением клинических решений

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Компания Philips уважает конфиденциальность своих клиентов. Вы можете в любое время отозвать разрешения. Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с политикой конфиденциальности компании Philips.

Мы понимаем, что для качественного медицинского обслуживания необходимо найти баланс между множеством потребностей. Медицинским сотрудникам нужны высококачественные изображения, чтобы быстро и уверенно принимать решения. В процессе работы не должно возникать сложностей, а необходимая информация должна оперативно попадать к правильному специалисту. В свою очередь, пациенты становятся все более требовательными к качеству обслуживания, они выбирают персонализированный подход, комфортную обстановку и снижение дозы лекарственных препаратов. Необходимо отвечать на требования рынка и при этом не расходовать слишком много средств. Это довольно сложная формула. Понимая ваши потребности, мы создаем инновации, ориентированные прежде всего на решение существующих сложностей. Вместе мы строим будущее здравоохранения.  

 

Узнайте больше о наших решениях для радиологии.

 

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Стремление к качественному обслуживанию

Image comparing IMR, iDose and FBP to see image quality


Клиническая эффективность

Научные, медицинские и технические достижения в таких областях, как

визуализация изображений, количественная оценка и анатомический анализ помогают ставить диагнозы более точно и выбирать

правильные варианты терапии.

A woman getting a mammogram


Комфорт для пациента

Компания Philips предлагает высококачественные изображения для всего спектра клинических процедур с низкой дозой излучения, что позволяет избавлять пациентов от

лишнего беспокойства. Сокращение времени исследований и создание

располагающей обстановки позволяет повысить комфорт для пациентов.

A woman looking at her informatics screen


Рентабельность

Положитесь на наш опыт по внедрению лучшей в своем классе аппаратуры и техники, которые помогут улучшить качество обслуживания пациентов и при этом

не только оптимизировать расходы, но и увеличить производительность.

Пациенты направляют развитие здравоохранения  

Пациенты направляют развитие здравоохранения
Ценные советы по улучшению качества медицинского обслуживания можно получить от самих клиентов. Элис Рис, консультант пациентов по вопросам медицинского обслуживания, делится с клиникой Georgia Regents и компанией Philips своими соображениями о том, как можно улучшить здравоохранение в г. Огаста.

Смежные темы  

постановкам диагнозов

Полный анализ в оперативные сроки— путь к точным диагнозам  

Точность поставленного диагноза исключительно важна для всего процесса медицинского обслуживания, ориентированного на результативность. Какие этапы необходимо выполнить для точной постановки диагноза?
 

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value based care

Ориентация на результат: сможете ли вы эффективно работать по этой схеме?

Средства и услуги, помогающие работать эффективнее и адаптироваться к переменам текущей ситуации.

 

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Patient experience

Обеспечение комфорта для пациентов

Опыт пациента не ограничивается только получением медицинской помощи. Любой контакт с клиентом дает возможность сотрудникам лечебного учреждения предложить не только качественное обслуживание, но и персонализированный подход, а также продемонстрировать преимущества перед конкурентами. Постарайтесь не совершать ошибок — пациенты всегда их замечают.

 

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DoseWise

Снижение лучевой нагрузки на пациентов и персонал

Решения DoseWise предлагают инновационные технологии и услуги для более эффективного контроля лучевой нагрузки на пациентов и сотрудников.

 

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Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю

Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю