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Специалисты медицинского центра Augusta University (AU) Health пытались найти технологическое решение, которое позволило бы быстро получать доступ к данным и инструментам с различных систем на более комплексной основе.

 

Партнерские отношения медицинского центра AU Health и компании Philips, устанавливающие новые стандарты в отрасли, начались в 2013 году. Их цель — способствовать совершенствованию клинических процессов медицинского центра AU Health, повысить пропускную способность, повысить эффективность работы и снизить затраты. Одним из направлений деятельности стала работа по созданию и реализации на практике интегрированного рабочего процесса радиологии для облегчения управления сложноорганизованной информационной средой и обеспечения доступности системы.
Нам удалось значительно повысить эффективность нашего рабочего процесса”.

Доктор James Rawson

Глава отделения радиологии медицинского центра Augusta University

Раньше специалисты отделения радиологии медицинского центра AU Health работали с инструментами визуализации нескольких производителей и на нескольких рабочих станциях. Эта разрозненность ограничивала возможности оказания необходимой медицинской помощи в нужное время и в нужном месте. Для оптимизации работы требовался стандартизованный, централизованный рабочий процесс радиологии.

Решение

Единая платформа, множество преимуществ

 

Совместно с экспертами компании Philips рентгенологи и специалисты по информационным технологиям медицинского центра AU Health разработали совершенно новый рабочий процесс радиологии. Основой этого нового рабочего процесса являются единая ИТ платформа Philips, обеспечивающая общий доступ и позволяющая нескольким пользователям работать в рамках всей сети учреждения так же, как если бы это был один пользователь. Это повышает производительность, помогает использовать максимальное количество ресурсов и устраняет сложности комплексного оказания медицинской помощи.

 

Развернутая подготовка позволила отделению радиологии медицинского центра AU Health плавно перейти к использованию нового рабочего процесса. В течение одного дня была выполнена замена аппаратного обеспечения, программного обеспечения обработки изображений, клинических приложений, а также инструментов рабочего процесса без создания каких-либо помех для работы врачей или для оказания медицинской помощи пациентам.

 

Теперь рентгенологи медицинского центра AU Health могут работать практически с любой системой в медицинском учреждении с нескольких мест, расположенных на территории Джорджии, или даже из дома, чтобы получать доступ к текущим и предыдущим исследованиям пациентов, выполнять процедуры усовершенствованной визуализации и просматривать необходимую клиническую информацию. Эта объединенная рабочая среда позволяет им работать более организованно и эффективно и ставить диагнозы на более ранних этапах.

Легкое внедрение ежегодных обновлений

 

В рамках данного партнерства медицинский центр AU Health ежегодно получает доступ к последним разработкам, чтобы оставаться передовым центром оказания медицинской помощи пациентам и внедрения инноваций. Эти обновления позволяют врачам, системным администраторам и администраторам медицинского учреждения получать новые сведения и повышать эффективность работы.

Подход к усовершенствованной визуализации, предполагающий использование только одного решения

 

Возможности расширения решений Philips в области ИТ в здравоохранении создают новую модель работы по удовлетворению текущих и будущих потребностей рабочих и клинических процессов в медицинском центре AU Health. Они позволяют избежать заключения трех из четырех договоров на техническое обслуживание и сократить количество поставщиков ИТ-услуг и программных продуктов. Это подход к усовершенствованной визуализации, предполагающий использование только одного решения с одним набором лицензий, единой платформой для всех систем и одним пунктом обслуживания.

Возможности расширения системы IntelliSpace Portal создают новую модель работы по удовлетворению текущих и будущих потребностей рабочих и клинических процессов в медицинском центре AU Health. Они позволяют избежать заключения трех из четырех договоров на техническое обслуживание и сократить количество поставщиков ИТ-услуг и программных продуктов. Это подход к усовершенствованной визуализации, предполагающий использование только одного решения с одним набором лицензий, единой платформой для всех систем и одним пунктом обслуживания.

Результаты

  • Сокращение временного промежутка между постановкой диагноза и началом терапии на 22%
  • Увеличение объема выполняемых процедур на 17%
  • Единый стандартизованный рабочий процесс в отделении  радиологии
  • Высокая доступность системы и улучшенные возможности ее расширения
  • Повышение производительности
  • Снижение степени зависимости от нескольких поставщиков
  • Легкое внедрение ежегодных обновлений

Перспективы

 

Решая проблемы, возникающие сегодня, и в то же время принимая меры для дальнейшего развития завтра, специалисты компании Philips и медицинского центра AU Health демонстрируют стремление к обеспечению медицинского обслуживания без преград и достижению наилучших результатов для пациентов. Мы вместе продолжаем разрабатывать и внедрять инновационные стратегии оказания медицинской помощи пациентам, уделяя особое внимание эффективному использованию технологий обеспечения безопасности пациентов.

Медицинский центр AU Health является одновременно клиентом и партнером компании Philips.

17%

Увеличение

объема выполняемых
КТ-, МР- и AMI-исследований
на 17%
22%

Сокращение

временного промежутка между постановкой диагноза и началом терапии на 22%

Кто/где

Медицинский центр Augusta University Health (AU Health), Джорджия, США

 

Задача 

  • Необходим стандартизованный рабочий процесс
  • Централизованное управление сложноорганизованной информационной средой
  • Устранение сложностей

 

Решение

Медицинский центр Augusta University и компания Philips разработали, создали и реализовали на практике интегрированный рабочий процесс с использованием комплексного ИТ решения Philips
AU Health, доктор Rawson
AU Health — это расположенный в Огасте, Джорджия, медицинский центр мирового уровня, который предоставляет наиболее комплексное первичное, специализированное и узкоспециализированное медицинское обслуживание в регионе. Сотрудники медицинского центра AU Health оказывают своим пациентам квалифицированную медицинскую помощь, проводят передовые клинические исследования и помогают будущим медицинским работникам получить медицинское образование и пройти необходимое обучение. 

Усовершенствованная визуализация благодаря решениям Philips в области ИТ

Дополнительно

Никаких рамок.
Никаких ограничений.

 

Всегда есть способ изменить жизнь к лучшему.
Преимущества партнерства с компанией Philips

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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Результаты варьируются в зависимости от учреждения, в котором они были получены, и могут не соответствовать результатам, получаемым в других учреждениях.

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Я понимаю

Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю