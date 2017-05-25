Начиная с 1980-х годов, больница Saratoga Hospital считается успешным медицинским учреждением, которое занимает ведущую позицию в предоставлении медицинских услуг в различных сферах, включая первичную помощь, визуализацию, профилактическую медицину, амбулаторную хирургию, реабилитацию, онкологию, а также обеспечивает работу нового местного медицинского центра. Численность медицинского персонала, включающего врачей и медсестер, увеличилась, и благодаря технологиям они способны оказывать гораздо более широкий спектр медицинских услуг местному населению.

Одним из последних проектов больницы, направленных на удовлетворение потребностей местного населения, стал многомиллионный проект, в рамках которого было создано новое отделение ОРИТ (включает 19 койко-мест) и была выполнена полная модернизация хирургического отделения (было добавлено 10 операционных комнат).

В рамках модернизации отделения ОРИТ административный директор данного отделения Diane Bartos (кардиология, Saratoga Hospital) провела исследование событий, происходящих с пациентами в различных отделениях, в результате которого была выявлена необходимость в усиленной поддержке медсестер, т. к. они оказывали помощь в случае возникновения данных событий как в отделении ОРИТ, так и за его пределами. Исследование позволило сделать вывод о том, что в палатах общей терапии можно использовать технологии, которые способствуют сокращению вероятности повторного перевода пациента в отделение ОРИТ.

Существует около 440 000 критических событий, которые приводят к смерти пациентов в больницах США каждый год1.