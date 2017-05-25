Начиная с 1980-х годов, больница Saratoga Hospital считается успешным медицинским учреждением, которое занимает ведущую позицию в предоставлении медицинских услуг в различных сферах, включая первичную помощь, визуализацию, профилактическую медицину, амбулаторную хирургию, реабилитацию, онкологию, а также обеспечивает работу нового местного медицинского центра. Численность медицинского персонала, включающего врачей и медсестер, увеличилась, и благодаря технологиям они способны оказывать гораздо более широкий спектр медицинских услуг местному населению.
Одним из последних проектов больницы, направленных на удовлетворение потребностей местного населения, стал многомиллионный проект, в рамках которого было создано новое отделение ОРИТ (включает 19 койко-мест) и была выполнена полная модернизация хирургического отделения (было добавлено 10 операционных комнат).
В рамках модернизации отделения ОРИТ административный директор данного отделения Diane Bartos (кардиология, Saratoga Hospital) провела исследование событий, происходящих с пациентами в различных отделениях, в результате которого была выявлена необходимость в усиленной поддержке медсестер, т. к. они оказывали помощь в случае возникновения данных событий как в отделении ОРИТ, так и за его пределами. Исследование позволило сделать вывод о том, что в палатах общей терапии можно использовать технологии, которые способствуют сокращению вероятности повторного перевода пациента в отделение ОРИТ.
Существует около 440 000 критических событий, которые приводят к смерти пациентов в больницах США каждый год1.
Состояние пациента начинало ухудшаться, но иногда изменялись такие показатели пациента, на которые медсестры не всегда обращали внимание».
Diane Bartos
Административный директор, отделение интенсивной терапии и реанимации, кардиология, больница Saratoga Hospital
Критическая ситуация обычно приводит к срабатыванию сигнала при отсутствии дыхания у пациента или остановке сердца. Целью каждого медицинского учреждения является сокращение количества критических ситуаций, происходящих с пациентом. Результаты исследования показали, что в 66%2 случаев остановки сердца у пациентов имелись соответствующие признаки и симптомы за 6 часов до события, но врачи отмечали наличие данных признаков только в 25% случаев.
Цель больницы Saratoga Hospital — обучить медсестер работе с технологией, что позволит им оказывать помощь в критических ситуациях, а также научить их распознавать важные симптомы и действовать решительно и быстро. Прежде было сложно регистрировать основные параметры жизнедеятельности пациента и определять, что они ухудшаются.
«Мы отмечали определенные признаки и ухудшение состояния пациента еще до применения системы быстрого реагирования, но иногда некоторые симптомы пациента оставались незамеченными медсестрами», — говорит доктор Bartos, административный директор больницы Saratoga Hospital.
Решением проблемы оказалось внедрение решения Philips IntelliVue, системы автоматизированной оценки по шкале раннего предупреждения (EWS), которая помогает врачам определять незначительные признаки ухудшения состояния пациента за несколько часов до возможного события.
Внедрение решения Philips в больнице Saratoga Hospital было выполнено в два этапа в период между 2013 и 2015 годами на двух системах. Мониторы Philips Intellivue MP5 были установлены для каждого койко-места для получения данных основных параметров жизнедеятельности, отслеживаемых на центральной станции. Система распознает ранние признаки ухудшения состояния, автоматически выполняет расчеты по шкале EWS и затем оповещает медицинских работников.
«Система изучает ключевые параметры жизнедеятельности и дает оценку каждому параметру, выходящему за установленные пределы, а затем выводит общую оценку. Если требуется помощь, работники отделения ОРИТ могут помочь отреагировать на данную оценку и/или изменение, за которым будут наблюдать медсестра и врач, — говорит доктор Bartos. — Система проста в использовании, она сообщает медсестрам о происходящем и помогает в принятии решений».
Внедрение технологии раннего предупреждения позволило значительно снизить количество критических ситуаций.
«Мы стараемся оказывать медицинскую помощь максимально безопасным способом, мы не хотим ухудшения состояния пациентов, — говорит доктор Bartos. — При оказании медицинской помощи и выполнении инвазивных процедур мы стараемся обеспечить максимально безопасную среду. По прошествии времени, а также сразу после внедрения технологии оценки по шкале раннего предупреждения нам удалось достичь значительного сокращения количества критических ситуаций».
Diane Bartos
Административный директор, отделение интенсивной терапии и реанимации, кардиология, больница Saratoga Hospital
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ПРИМЕЧАНИЯ:
[1] James, JT. A New, Evidence-based Estimate of Patient Harms Associated with Hospital Care. Journal of Patient Safety: September 2013 - Volume 9 - Issue 3 - p 122–128.
[2] Franklin C, Mathew J. Developing strategies to prevent in hospital cardiac arrest: analyzing responses of physicians and nurses in the hours before the event. Crit Care Med. 1994;22(2):244-247
[3] Albany Business Review, 2017 – ‘New Census estimates show upstate falling further behind in population’