С более легкой и мягкой прокладкой назальная гелевая маска Respironics Profile Lite обеспечивает исключительный комфорт с первой минуты использования. Уникальная гелевая прокладка и лобная накладка мягко и комфортно облегают лицо пациента.
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Простая индивидуальная регулировка || Полностью регулируемая
Простая регулировка под индивидуальное строение лица
Пациенты могут легко выполнить 10-минутный процесс индивидуальной подгонки самостоятельно и придать маске форму, идеально облегающую контуры лица. Это снижает количество визитов к специалисту и сокращает операционные расходы.
Уникальный внешний слой || Повышенный комфорт
Уникальный мягкий и комфортный внешний слой
Уникальный мягкий и комфортный внешний слой.
Специальные размеры || Полностью регулируемая
Доступны различные размеры для индивидуального заказа
Большинству пациентов подходит один из трех размеров, поэтому нет необходимости держать на складе продукты с нестандартными параметрами. Однако если вы столкнулись с необходимостью приобрести маску с особыми параметрами, можно заказать определенный размер или индивидуально отрегулировать стандартную маску.
Бесшумный порт выдоха || Повышенный комфорт
Бесшумный порт выдоха для тихой работы
Бесшумный порт выдоха для тихой работы.
Порты давления || Повышенный комфорт
Порты давления позволяют измерять давление в маске
Порты давления позволяют измерять давление в маске.
Конструкция из четырех частей || Повышенный комфорт
Конструкция из четырех частей для простого обслуживания
Profile Lite состоит из четырех частей, и только две из них требуют очистки, что упрощает содержание и уход за маской, по сравнению с аналогичными продуктами.
*Обратите внимание, что список оборудования доступного для приобретения в вашей стране может отличаться от указанного на сайте.
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.