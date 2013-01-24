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Profile Lite Назальная маска

Profile Lite

Назальная маска

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С более легкой и мягкой прокладкой назальная гелевая маска Respironics Profile Lite обеспечивает исключительный комфорт с первой минуты использования. Уникальная гелевая прокладка и лобная накладка мягко и комфортно облегают лицо пациента.

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Галерея

Особенности
Мягкая гелевая прокладка || Повышенный комфорт

Мягкая гелевая прокладка принимает контур лба

Мягкая гелевая прокладка принимает контур лба.
Простая индивидуальная регулировка || Полностью регулируемая

Простая регулировка под индивидуальное строение лица

Пациенты могут легко выполнить 10-минутный процесс индивидуальной подгонки самостоятельно и придать маске форму, идеально облегающую контуры лица. Это снижает количество визитов к специалисту и сокращает операционные расходы.
Уникальный внешний слой || Повышенный комфорт

Уникальный мягкий и комфортный внешний слой

Уникальный мягкий и комфортный внешний слой.
Специальные размеры || Полностью регулируемая

Доступны различные размеры для индивидуального заказа

Большинству пациентов подходит один из трех размеров, поэтому нет необходимости держать на складе продукты с нестандартными параметрами. Однако если вы столкнулись с необходимостью приобрести маску с особыми параметрами, можно заказать определенный размер или индивидуально отрегулировать стандартную маску.
Бесшумный порт выдоха || Повышенный комфорт

Бесшумный порт выдоха для тихой работы

Бесшумный порт выдоха для тихой работы.
Порты давления || Повышенный комфорт

Порты давления позволяют измерять давление в маске

Порты давления позволяют измерять давление в маске.
Конструкция из четырех частей || Повышенный комфорт

Конструкция из четырех частей для простого обслуживания

Profile Lite состоит из четырех частей, и только две из них требуют очистки, что упрощает содержание и уход за маской, по сравнению с аналогичными продуктами.
  • *Обратите внимание, что список оборудования доступного для приобретения в вашей стране может отличаться от указанного на сайте.

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