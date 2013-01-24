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ComfortClassic Назальная маска

ComfortClassic

Назальная маска

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Маска оснащена новой двухпозиционной гелевой прокладкой, силиконовой прокладкой новой формы толщиной с мембрану и "бесшумным" портом выдоха, что делает ComfortClassic синонимом комфорта.

Дилеры

Галерея

Особенности
Силиконовая прокладка толщиной с мемб... || Повышенный комфорт

Силиконовая прокладка толщиной с мембрану обеспечивает комфортное прилегание

Внешняя мембрана заполняется воздухом, улучшая прилегание. Новая форма прокладки обеспечивает комфорт пациента.
Двухпозиционная гелевая прокладка || Надежное прилегание и легкая п

Двухпозиционная гелевая прокладка обеспечивает точную подгонку

Повышенный комфорт и надежное прилегание. Прокладка принимает форму лба пациента и дает больше возможностей для точной подгонки.
Оголовьепремиум класса || Повышенный комфорт

Оголовье премиум класса упрощает подгонку и регулировку размера

Оголовье, размер которого подходит большинству пациентов, оснащен клипсами EZ Peel и шаровым шарнирным соединением. Он легко регулируется в четырех местах, обеспечивая надежное прилегание к лицу.
Утолщенный внутренний слой || Надежное прилегание и легкая п

Утолщенный внутренний слой обеспечивает надежное прилегание

Утолщенный внутренний слой обеспечивает более комфортное прилегание по периметру носа и верхней губы.
Конструкция из трех частей || Повышенный комфорт

Конструкция из трех частей для простого обслуживания

Конструкция из трех частей для простого обслуживания.
Не содержит латекса || Повышенный комфорт

Не содержит латекса, к которому чувствительны некоторые пациенты

Не содержит латекса, к которому чувствительны некоторые пациенты.
Бесшумный порт выдоха || Повышенный комфорт

Бесшумный порт выдоха для тихой работы

Бесшумный порт выдоха для тихой работы.
  • *Обратите внимание, что список оборудования доступного для приобретения в вашей стране может отличаться от указанного на сайте.

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