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Улучшенная система триггирования Trilogy200 прекрасно подходит для пациентов, которым требуется более чувствительный триггер при вдохе и компенсация утечек.
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Экранные дисплеи легко читаются
Три конфигурации контуров позволяют обеспечивать наилучший уход за пациентами
Конфигурация с пассивным контуром для вентиляции с пассивным выдохом
Облегченная конструкция обеспечивает мобильность
Конфигурация с активным контуром триггирует по проксимальному датчику потока
Конфигурация активного контура с опцией РАР поддерживает измерение проксимального давления
ПО Direct View для управления вентиляцией легких и создания отчетов, а также контроля лечения
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.Я понимаю