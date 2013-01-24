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Trilogy200 Аппарат неинвазивной/инвазивной вентиляции легких

Trilogy200

Аппарат неинвазивной/инвазивной вентиляции легких

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Улучшенная система триггирования Trilogy200 прекрасно подходит для пациентов, которым требуется более чувствительный триггер при вдохе и компенсация утечек.

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Особенности
Экранные дисплеи || Прост в использовании

Экранные дисплеи легко читаются

Trilogy200 обладает легко читающимися экранами, простой навигацией и понятными инструкциями. Они могут отображать подробные данные для врачей или выводить упрощенную информацию для пациента и сиделки. Интуитивно понятная конструкция Trilogy200 обеспечивает быстрый доступ к настройкам устройства и информации о пациенте.
Три конфигурации контуров || Универсальный

Три конфигурации контуров позволяют обеспечивать наилучший уход за пациентами

Новый универсальный блок портов Trilogy200 позволяет выбирать из трех различных конфигураций контуров и предоставлять пациентам качественную медицинскую помощь. Аппарат поддерживает работу с дыхательными контурами, которые предназначены для вентиляции с пассивным и активным контурами, а также с активным контуром с положительным давлением в PAP.
Конфигурация с пассивным контуром || Мощный

Конфигурация с пассивным контуром для вентиляции с пассивным выдохом

При конфигурации с пассивным контуром используется одинарный контур с портом пассивного выдоха или маской со встроенной компенсацией утечек. Он совместим с алгоритмом автоматического отслеживания AutoTrak или триггером по дыхательному потоку. Эти функции обеспечивают оценку выдыхаемого дыхательного объема, а также компенсацию утечек как в режиме контроля по объему, так и в режиме контроля по давлению.
Облегченная конструкция || Универсальный

Облегченная конструкция обеспечивает мобильность

Trilogy200 был спроектирован для максимальной портативности. Он весит всего 5 кг и оснащен встроенной и съемной батареями, каждая из которых обеспечивает до 3 часов непрерывной работы. Также его можно подключить к внешней свинцово-кислотной батарее, если необходимо увеличить время портативной работы. Специальный футляр для переноски позволяет использовать Trilogy200 прямо на ходу.
Конфигурация с активным контуром || Мощный

Конфигурация с активным контуром триггирует по проксимальному датчику потока

При конфигурации с активным контуром с РАР используется одинарный контур с датчиком проксимального потока и активный порт выдоха. Усовершенствованная система триггирования и компенсации утечек позволяют более эффективно оказывать лечение. Эта функция сокращает усилия, затрачиваемые на дыхание, что повышает комфорт, улучшает вентиляцию и синхронизацию пациента с аппаратом. Триггер по дыхательному потоку срабатывает, когда усилие пациента на вдохе создает поток, который равен установленной чувствительности потока или превышает ее. Это сразу измеряет дыхательный объем выдоха.
Конфигурация активного контура с опци... || Мощный

Конфигурация активного контура с опцией РАР поддерживает измерение проксимального давления

При конфигурации активного контура с опцией РАР используется одинарный контур, датчик проксимального давления и активный порт выдоха. Триггер по дыхательному потоку срабатывает, когда усилие пациента на вдохе создает поток, который равен установленной чувствительности потока или превышает ее. Он оснащен индикатором доставленного дыхательного объема (Vti).
ПО для управления вентиляцией легких ... || Мощный

ПО Direct View для управления вентиляцией легких и создания отчетов, а также контроля лечения

ПО Direct View оптимизирует отчетность, позволяя определить настройки, необходимые для эффективного лечения и повышения уровня медицинского обслуживания. Данные можно экспортировать в большинство статистических приложений в формате пригодном для дальнейшего анализа и передачи другим врачам. Это позволяет контролировать назначенную терапию с помощью обычной SD карты памяти.
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