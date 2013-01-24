Улучшенная система триггирования Trilogy200 прекрасно подходит для пациентов, которым требуется более чувствительный триггер при вдохе и компенсация утечек.
|вес
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|Температура
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|Типы контуров
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|Относительная влажность
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|размеры
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|Типы вентиляции
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|Режимы с контролем по объему
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|Атмосферное давление
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|Режимы давления
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|IPAP
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|EPAP для активных контуров
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|EPAP для пассивных контуров
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|CPAP для пассивных контуров
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|PEEP для активных контуров
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|PEEP для пассивных контуров
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|Вентиляция с поддержкой давлением
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|Апноэ
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|Отключение контура
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|Высокий дыхательный объем
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|Низкий дыхательный объем
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|Высокая мин вентиляция
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|Низкая мин вентиляция
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|Высокая частота дыхания
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|Низкая частота дыхания
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|Частота дыхания
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|Дыхательный объем
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|Чувствительность триггера по потоку
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|Частота дыхания
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|Дыхательный объем
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|Мин вентиляция
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|Давление при Ramp start
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|Время вдоха
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|Утечки
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|Flex
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|Время нарастания
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|Пиковая скорость потока на вдохе
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|Цикл потока
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|Длительность Ramp
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|Пиковое давление на вдохе
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|Апноэ
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|Среднее давление в дыхательных путях
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|Процент вдохов, триггированных пациентом
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|Отношение длительностей вдоха и выдоха
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