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Trilogy200 Аппарат неинвазивной/инвазивной вентиляции легких

Trilogy200

Аппарат неинвазивной/инвазивной вентиляции легких

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Улучшенная система триггирования Trilogy200 прекрасно подходит для пациентов, которым требуется более чувствительный триггер при вдохе и компенсация утечек.

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