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Trilogy100 Аппарат неинвазивной/инвазивной вентиляции легких

Trilogy100

Аппарат неинвазивной/инвазивной вентиляции легких

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Легкий и универсальный Trilogy100 гарантирует врачам и пациентам простоту использования. Портативный аппарат вентиляции легких с контролем по объему и давлению оптимален для применения в домашних условиях или в иных местах оказания медицинской помощи.

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Технические характеристики

Окружающая среда
Окружающая среда
Температура
  • 5 – 40 °C
Типы контуров
  • Активный с PAP; пассивный
вес
  • 5 кг
Относительная влажность
  • 15 - 95 %
размеры
  • 16,68 см Д x 28,45 см Ш x 23,52 см В
Типы вентиляции
  • с контролем по объему; с контролем по давлению; двухуровневая
Атмосферное давление
  • 110 - 60 kPa
Режимы с контролем по объему
  • AC; SIMV (с поддержкой спонтанных вдохов давлением (PS)); CV
Режимы давления
  • CPAP; S; S/T; T; PC-SIMV (с поддержкой спонтанных вдохов давлением (PS))
IPAP
  • 4 - 50 cm H₂O
EPAP для активных контуров
  • 0-25 cm H₂O
EPAP для пассивных контуров
  • 4 - 50 cm H₂O
CPAP для пассивных контуров
  • 4 - 20 cm H₂O
PEEP для активных контуров
  • 0 - 25 cm H₂O
PEEP для пассивных контуров
  • 4 - 25 cm H₂O
Вентиляция с поддержкой давлением
  • 0 - 30 cm H₂O
Сигналы тревоги
Сигналы тревоги
Апноэ
  • Откл.; 10 - 60 сек
Отключение контура
  • Откл.; 5 - 60 сек
Высокий дыхательный объем
  • Откл; 50 - 2000 мл
Низкий дыхательный объем
  • Откл; 50 - 2000 мл
Высокая мин вентиляция
  • Откл.; 0,1 -99 л/мин
Низкая мин вентиляция
  • Откл; 0,1 -99 л/мин
Высокая частота дыхания
  • Откл.; 4 - 80 вдохов в минуту
Низкая частота дыхания
  • Откл.; 4 - 80 вдохов в минуту
Измеряемые параметры пациента
Измеряемые параметры пациента
Дыхательный объем
  • 50 - 2000 мл
Частота дыхания
  • 0 - 80 вдохов в минуту
Мин вентиляция
  • 0 - 99 л/мин
Частота дыхания
  • 1 - 60 в режиме AC; 1 - 60 во всех остальных режимах
Утечки
  • 0 - 2000 л/мин
Время вдоха
  • 0,3 - 5,0 сек
Время нарастания
  • 1 - 6
Пиковая скорость потока на вдохе
  • 0 - 2000 л/мин
Давление при Ramp start
  • 0 - 25 см H2O для активных контуров; 4 - 25 см H2O для пассивных контуров; 4 - 19 см H2O при CPAP cm H₂O
Длительность Ramp
  • Откл., 5 - 45 мин.
Пиковое давление на вдохе
  • 0 - 99 cm H₂O
Flex
  • Откл.; 1 - 3
Среднее давление в дыхательных путях
  • 0 - 99 cm H₂O
Чувствительность триггера по потоку
  • 1 - 9 л/мин
Процент вдохов, триггированных пациентом
  • 0 - 100 %
Цикл потока
  • 10 - 90 %
Отношение длительностей вдоха и выдоха
  • 9.9:1 - 1:9.9
Апноэ
  • 4 - 60 вдохов в минуту
  • *Обратите внимание, что список оборудования доступного для приобретения в вашей стране может отличаться от указанного на сайте.

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