SimplyGo сочетает возможность работы в режимах постоянного и пульс-дозового потоков в устройстве весом всего 4,5 кг. Один портативный кислородный концентратор позволяет качественно управлять лечением и соответствует требованиям пациентов. SimplyGo облегчает контроль за состоянием пациента и поддерживает ваш бизнес.
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Дайте нам знать, как мы можем помочь
|Выход источника постоянного тока
|
|Продолжительность работы батареи SimplyGo
|
|Уровень шума
|
|Концентрации кислорода
|
|Литий-ионная батарея
|
|Настройки в режиме постоянного потока
|
|Размер
|
|Вход источника постоянного тока
|
|Вход источника переменного тока
|
|Фильтрация
|
|Высота над уровнем моря
|
|Потребляемая мощность
|
|Размер болюса в пульс-дозовом режиме
|
|Диапазон рабочих температур
|
|Вес с батареей
|
|Типы сигналов тревоги
|
|Диапазон температур хранения (только для устройства)
|
|Выход источника переменного тока
|
|Выход источника постоянного тока
|
|Продолжительность работы батареи SimplyGo
|
|Выход источника постоянного тока
|
|Продолжительность работы батареи SimplyGo
|
|Уровень шума
|
|Концентрации кислорода
|
|Литий-ионная батарея
|
|Настройки в режиме постоянного потока
|
|Размер
|
|Вход источника постоянного тока
|
|Вход источника переменного тока
|
|Фильтрация
|
|Высота над уровнем моря
|
|Потребляемая мощность
|
|Размер болюса в пульс-дозовом режиме
|
|Диапазон рабочих температур
|
|Вес с батареей
|
|Типы сигналов тревоги
|
|Диапазон температур хранения (только для устройства)
|
|Выход источника переменного тока
|
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