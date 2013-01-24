Главная
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу

Ключевые слова для поиска

SimplyGo Портативный кислородный концентратор

SimplyGo

Портативный кислородный концентратор

Найти похожие продукты

SimplyGo сочетает возможность работы в режимах постоянного и пульс-дозового потоков в устройстве весом всего 4,5 кг. Один портативный кислородный концентратор позволяет качественно управлять лечением и соответствует требованиям пациентов. SimplyGo облегчает контроль за состоянием пациента и поддерживает ваш бизнес.

Свяжитесь с нами
Особенности
Новое поколение портативных кислородн... || Удовлетворяет требования

Новое поколение портативных кислородных концентраторов, работающих в режимах постоянного и пульс-доз

SimplyGo - единственный концентратор кислорода, который сочетает возможность работы в режимах постоянного и пульс-дозового потоков в одном устройстве весом всего 4.5 кг.
Компрессор с долгим сроком службы || Прочный

Компрессор с долгим сроком службы для длительного ухода за пациентом

Компрессор с долгим сроком службы для длительного ухода за пациентом.
Совместим с EverFlo || Поддержит ваш бизнес

Совместимость с EverFlo позволяет получить комплексное решение для концентрации кислорода

При использовании SimplyGo совместно с EverFlo - не требующим частого обслуживания стационарным кислородным концентратором для применения в домашних условиях - можно создать систему, которая удовлетворит требования практически всех пациентов и в то же время позволит сократить расходы на кислородную терапию.
Большой поток кислорода || Удовлетворяет требования

Большой поток кислорода удовлетворит требования всех пациентов

Поток кислорода SimplyGo более чем в два раза превышает аналогичный показатель других портативных кислородных концентраторов весом 4.5 кг или менее. Это означает, что SimplyGo удовлетворит требования ваших пациентов как сейчас, так и в будущем.
Высокопрочная конструкция || Прочный

Высокопрочная конструкция задает новые стандарты качества

Компрессор с долгим сроком службы, высококачественные детали, прочная конструкция и увеличенные колеса тележки устройства SimplyGo задают новые стандарты надежности. В ходе разработки кислородный концентратор тщательно тестировался в экстремальных условиях, в частности, по нагрузке, вибрации и температуре, чтобы обеспечить его работу изо дня в день.
Интуитивно понятная панель управления || Удовлетворяет требования

Интуитивно понятная панель управления легко читается

Усовершенствованная панель управления SimplyGo удобна и проста в использовании. Все функции устройства изменяются несколькими нажатиями и могут быть применены незамедлительно.
Увеличенные колеса тележки || Прочный

Увеличенные колеса тележки обеспечивают безукоризненную мобильность

Удобная складывающаяся тележка кислородного концентратора SimplyGo оснащена большими 6-дюймовыми колесами, обеспечивающими ее плавное перемещение. Регулируемая ручка тележки позволяет при необходимости прикрепить к ней футляр для принадлежностей и карман для дополнительного увлажнителя.
Сумка для переноски || Удовлетворяет требования

Сумка обеспечивает удобство транспортировки устройства

Симпатичная многофункциональная сумка SimplyGo позволяет носить ее на плече или закреплять на мобильной тележке. Дополнительные батареи, канюли и иные принадлежности можно положить в карман с застежкой типа "молния".
Гарантия и программы технического обс... || Прочный

Гарантия и программы технического обслуживания, поддерживают ваш бизнес

Гарантия и программы технического обслуживания SimplyGo призваны обеспечить исключительную ориентированность на клиента. Вы можете выбрать двух-, трех- или пятилетнюю гарантию на устройство. Некоторые портативные кислородные концентраторы необходимо отправлять производителю для проведения ремонтных работ, тогда как обслуживание SimplyGo может при желании производиться специалистами прямо в магазине или медицинском учреждении.
Поставляется со всеми необходимыми пр... || Удовлетворяет требования

Поставляется со всеми необходимыми принадлежностями для немедленного обслуживания пациентов

В базовую комплектацию входит портативный кислородный концентратор SimplyGo, сумка для переноски, мобильная тележка, одна перезаряжаемая литий-ионная батарея, DC и AC кабели питания, футляр для принадлежностей и руководство по эксплуатации.
Сменные батареи || Удовлетворяет требования

Сменные батареи - решающий фактор успеха

Батарея удобно расположена. Одним из ключевых компонентов устройства SimplyGo, обеспечивающих его портативность, является компактная батарея. Она удобно расположена и может легко быть заменена пациентом без посторонней помощи. Устройство не имеет неудобных ремней, соединений или сложных в обслуживании внутренних батарей. Пациентам необходимо, чтобы устройство работало дольше? Посоветуйте им просто взять с собой несколько запасных батарей.
Сигналы тревоги || Удовлетворяет требования

Сигналы тревоги информируют вас о неисправностях

SimplyGo имеет несколько сигналов тревоги, которые позволяют контролировать работу устройства.
  • Новое поколение портативных кислородн... || Удовлетворяет требования
  • Компрессор с долгим сроком службы || Прочный
  • Совместим с EverFlo || Поддержит ваш бизнес
  • Большой поток кислорода || Удовлетворяет требования
See all features
Новое поколение портативных кислородн... || Удовлетворяет требования

Новое поколение портативных кислородных концентраторов, работающих в режимах постоянного и пульс-доз

SimplyGo - единственный концентратор кислорода, который сочетает возможность работы в режимах постоянного и пульс-дозового потоков в одном устройстве весом всего 4.5 кг.
Компрессор с долгим сроком службы || Прочный

Компрессор с долгим сроком службы для длительного ухода за пациентом

Компрессор с долгим сроком службы для длительного ухода за пациентом.
Совместим с EverFlo || Поддержит ваш бизнес

Совместимость с EverFlo позволяет получить комплексное решение для концентрации кислорода

При использовании SimplyGo совместно с EverFlo - не требующим частого обслуживания стационарным кислородным концентратором для применения в домашних условиях - можно создать систему, которая удовлетворит требования практически всех пациентов и в то же время позволит сократить расходы на кислородную терапию.
Большой поток кислорода || Удовлетворяет требования

Большой поток кислорода удовлетворит требования всех пациентов

Поток кислорода SimplyGo более чем в два раза превышает аналогичный показатель других портативных кислородных концентраторов весом 4.5 кг или менее. Это означает, что SimplyGo удовлетворит требования ваших пациентов как сейчас, так и в будущем.
Высокопрочная конструкция || Прочный

Высокопрочная конструкция задает новые стандарты качества

Компрессор с долгим сроком службы, высококачественные детали, прочная конструкция и увеличенные колеса тележки устройства SimplyGo задают новые стандарты надежности. В ходе разработки кислородный концентратор тщательно тестировался в экстремальных условиях, в частности, по нагрузке, вибрации и температуре, чтобы обеспечить его работу изо дня в день.
Интуитивно понятная панель управления || Удовлетворяет требования

Интуитивно понятная панель управления легко читается

Усовершенствованная панель управления SimplyGo удобна и проста в использовании. Все функции устройства изменяются несколькими нажатиями и могут быть применены незамедлительно.
Увеличенные колеса тележки || Прочный

Увеличенные колеса тележки обеспечивают безукоризненную мобильность

Удобная складывающаяся тележка кислородного концентратора SimplyGo оснащена большими 6-дюймовыми колесами, обеспечивающими ее плавное перемещение. Регулируемая ручка тележки позволяет при необходимости прикрепить к ней футляр для принадлежностей и карман для дополнительного увлажнителя.
Сумка для переноски || Удовлетворяет требования

Сумка обеспечивает удобство транспортировки устройства

Симпатичная многофункциональная сумка SimplyGo позволяет носить ее на плече или закреплять на мобильной тележке. Дополнительные батареи, канюли и иные принадлежности можно положить в карман с застежкой типа "молния".
Гарантия и программы технического обс... || Прочный

Гарантия и программы технического обслуживания, поддерживают ваш бизнес

Гарантия и программы технического обслуживания SimplyGo призваны обеспечить исключительную ориентированность на клиента. Вы можете выбрать двух-, трех- или пятилетнюю гарантию на устройство. Некоторые портативные кислородные концентраторы необходимо отправлять производителю для проведения ремонтных работ, тогда как обслуживание SimplyGo может при желании производиться специалистами прямо в магазине или медицинском учреждении.
Поставляется со всеми необходимыми пр... || Удовлетворяет требования

Поставляется со всеми необходимыми принадлежностями для немедленного обслуживания пациентов

В базовую комплектацию входит портативный кислородный концентратор SimplyGo, сумка для переноски, мобильная тележка, одна перезаряжаемая литий-ионная батарея, DC и AC кабели питания, футляр для принадлежностей и руководство по эксплуатации.
Сменные батареи || Удовлетворяет требования

Сменные батареи - решающий фактор успеха

Батарея удобно расположена. Одним из ключевых компонентов устройства SimplyGo, обеспечивающих его портативность, является компактная батарея. Она удобно расположена и может легко быть заменена пациентом без посторонней помощи. Устройство не имеет неудобных ремней, соединений или сложных в обслуживании внутренних батарей. Пациентам необходимо, чтобы устройство работало дольше? Посоветуйте им просто взять с собой несколько запасных батарей.
Сигналы тревоги || Удовлетворяет требования

Сигналы тревоги информируют вас о неисправностях

SimplyGo имеет несколько сигналов тревоги, которые позволяют контролировать работу устройства.

Технические характеристики

Общая система
Общая система
Выход источника постоянного тока
  • 19 В DC и 7,9 A макс.
Продолжительность работы батареи SimplyGo
  • 3,0 (в режиме пульс-дозового потока и производительности 2 литра в минуту*) и 0,9 (в режиме постоянного потока и производительности 2 литра в минуту) часа
Уровень шума
  • ≤ 43 дБ при 2 литрах в минуту
Концентрации кислорода
  • 86 - 97% при любых настройках %
Литий-ионная батарея
  • 14,4 В DC 6600 мАч (LiIon), 0,7 кг, продолжительность зарядки: приблизительно 2 - 3 часа для полностью разряженной батареи
Настройки в режиме постоянного потока
  • 0,5/1/1,5/2 литров в минуту
Размер
  • 29,2 см x 25,4 см x 15,2 см
Вход источника постоянного тока
  • 11,5 - 16 В DC и 18 A макс.
Вход источника переменного тока
  • 100 - 240 В AC/ 50 - 60 Гц/1,7 A макс.
Фильтрация
  • Внутренний антибактериальный фильтр
Высота над уровнем моря
  • До 3048 метров
Потребляемая мощность
  • 150 во время зарядки/120 при заряженной батарее Вт
Размер болюса в пульс-дозовом режиме
  • 1=12 мл/1,5=18 мл/2=24 мл/2,5=30 мл/3=36 мл/3,5=42 мл/4=48 мл/4,5=54 мл/5=60 мл/5,5=66 мл/6=72 мл
Диапазон рабочих температур
  • 5° - 40 °C
Вес с батареей
  • 4.5 кг
Типы сигналов тревоги
  • Низкая чистота кислорода/Дыхание отсутствует/Высокая частота дыхания/Нет потока/Низкий уровень заряда батареи/Батарея разряжена/Неправильный тип батареи/Техническая неисправность системы
Диапазон температур хранения (только для устройства)
  • -20° - 60 °C
Выход источника переменного тока
  • 19 В DC и 7,9 A макс.
Общая система
Общая система
Выход источника постоянного тока
  • 19 В DC и 7,9 A макс.
Продолжительность работы батареи SimplyGo
  • 3,0 (в режиме пульс-дозового потока и производительности 2 литра в минуту*) и 0,9 (в режиме постоянного потока и производительности 2 литра в минуту) часа
See all specifications
Общая система
Общая система
Выход источника постоянного тока
  • 19 В DC и 7,9 A макс.
Продолжительность работы батареи SimplyGo
  • 3,0 (в режиме пульс-дозового потока и производительности 2 литра в минуту*) и 0,9 (в режиме постоянного потока и производительности 2 литра в минуту) часа
Уровень шума
  • ≤ 43 дБ при 2 литрах в минуту
Концентрации кислорода
  • 86 - 97% при любых настройках %
Литий-ионная батарея
  • 14,4 В DC 6600 мАч (LiIon), 0,7 кг, продолжительность зарядки: приблизительно 2 - 3 часа для полностью разряженной батареи
Настройки в режиме постоянного потока
  • 0,5/1/1,5/2 литров в минуту
Размер
  • 29,2 см x 25,4 см x 15,2 см
Вход источника постоянного тока
  • 11,5 - 16 В DC и 18 A макс.
Вход источника переменного тока
  • 100 - 240 В AC/ 50 - 60 Гц/1,7 A макс.
Фильтрация
  • Внутренний антибактериальный фильтр
Высота над уровнем моря
  • До 3048 метров
Потребляемая мощность
  • 150 во время зарядки/120 при заряженной батарее Вт
Размер болюса в пульс-дозовом режиме
  • 1=12 мл/1,5=18 мл/2=24 мл/2,5=30 мл/3=36 мл/3,5=42 мл/4=48 мл/4,5=54 мл/5=60 мл/5,5=66 мл/6=72 мл
Диапазон рабочих температур
  • 5° - 40 °C
Вес с батареей
  • 4.5 кг
Типы сигналов тревоги
  • Низкая чистота кислорода/Дыхание отсутствует/Высокая частота дыхания/Нет потока/Низкий уровень заряда батареи/Батарея разряжена/Неправильный тип батареи/Техническая неисправность системы
Диапазон температур хранения (только для устройства)
  • -20° - 60 °C
Выход источника переменного тока
  • 19 В DC и 7,9 A макс.
Риски, связанные с продуктом
  • При 20 вдохах в минуту. Реальная продолжительность может отличаться от указанной.
  • *Обратите внимание, что список оборудования доступного для приобретения в вашей стране может отличаться от указанного на сайте.

Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю

Радимо переглядати наш сайт в останній версії браузера Microsoft Edge, Google Chrome або Firefox.