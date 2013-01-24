Сменные батареи - решающий фактор успеха

Батарея удобно расположена. Одним из ключевых компонентов устройства SimplyGo, обеспечивающих его портативность, является компактная батарея. Она удобно расположена и может легко быть заменена пациентом без посторонней помощи. Устройство не имеет неудобных ремней, соединений или сложных в обслуживании внутренних батарей. Пациентам необходимо, чтобы устройство работало дольше? Посоветуйте им просто взять с собой несколько запасных батарей.