Интуитивно понятный интерфейс позволяет отображать данные в соответствии с вашими предпочтениями
ПО Sleepware G3 поддерживает персонализацию на всех уровнях. Вы можете создавать неограниченное количество рабочих полей, конфигурировать их при отображении данных и обмениваться с другими пользователями, а также синхронизировать отображение информации и адаптировать интерфейс в соответствии с применяющимися в медицинском учреждении методами оценки. Параметры и настройки доступа можно использовать совместно и устанавливать на общегрупповом уровне. Гибкая и надежная платформа удовлетворит требования лаборатории к организации рабочего процесса вне зависимости от ее размера.