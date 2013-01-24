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Sleepware G3 ПО

Sleepware G3 обеспечивает надежную и эффективную диагностику. Простое в использовании ПО для выявления нарушений сна предоставляет необходимые инструменты для контроля и предотвращения несанкционированного доступа к данным пациентов.

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Особенности
Новый комбинированный канал || Усовершенствованные диагностич

Новый комбинированный канал обеспечивает эффективный просмотр данных

ПО Sleepware G3 совместимо с системой BiPAP autoSV от Philips Respironics и оснащено инновационным каналом комбинированного типа, который удобен при использовании этого устройства для диагностики наиболее сложных случаев. Канал позволяет отображать множество настроек терапии и показатели давления пациента на одном комбинированном экране. Информация выводится в форме тренда или в виде необработанных данных по дыхательным циклам.
Защита данных || Удобная организация рабочего п

Защита данных помогает сохранить врачебную тайну

ПО Sleepware G3 способствует получению точных и систематизированных данных. Это инструмент для защиты ценной информации о нарушениях сна и возможность при необходимости сохранять ее. Безопасное администрирование учетных записей позволяет ограничивать доступ пользователей так, чтобы они могли выполнять только свои задачи.
Выгрузка релевантных данных || Усовершенствованные диагностич

Выгрузка релевантных данных позволяет оценить планируемое лечение

Вы можете просматривать и настраивать отображение данных в соответствии с требованиями конкретного пользователя. ПО Sleepware G3 поможет быстро начать работу и создавать комплексные отчеты.
Интуитивно понятный интерфейс || Удобная организация рабочего п

Интуитивно понятный интерфейс позволяет отображать данные в соответствии с вашими предпочтениями

ПО Sleepware G3 поддерживает персонализацию на всех уровнях. Вы можете создавать неограниченное количество рабочих полей, конфигурировать их при отображении данных и обмениваться с другими пользователями, а также синхронизировать отображение информации и адаптировать интерфейс в соответствии с применяющимися в медицинском учреждении методами оценки. Параметры и настройки доступа можно использовать совместно и устанавливать на общегрупповом уровне. Гибкая и надежная платформа удовлетворит требования лаборатории к организации рабочего процесса вне зависимости от ее размера.
Избранные рабочие поля || Удобная организация рабочего п

Создавайте избранные рабочие поля для повышения эффективности

Создавайте избранные рабочие поля для повышения эффективности.
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