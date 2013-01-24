EasyDiagnost Eleva DRF Система цифровой рентгенографии и рентгеноскопии

Система EasyDiagnost Eleva предлагает решения для универсального кабинета рентгенографии и рентгеноскопии, которые обеспечивают высокую производительность и эффективность в организации рабочих процессов. Многообразие вариантов комплектации системы позволяет максимально адаптировать кабинет исследований под конкретные клинические задачи.