Система EasyDiagnost Eleva предлагает решения для универсального кабинета рентгенографии и рентгеноскопии, которые обеспечивают высокую производительность и эффективность в организации рабочих процессов. Многообразие вариантов комплектации системы позволяет максимально адаптировать кабинет исследований под конкретные клинические задачи.
|Варианты мощности генератора
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|Углы наклона стола
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|Размеры деки стола
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|Максимальная нагрузка на стол — для любых перемещений
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|Максимальная нагрузка на стол — неподвижное положение
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|Монитор
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|Жесткий диск
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|Оперативная память
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|Клавиатура
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|Возможности подключения
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|Управление генератором
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|Тип
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|Фокусные пятна
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|Защита трубки от перегрузки
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|Срок службы
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|Тип
|
|Перемещение
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|Диапазон продольного перемещения
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|Поперечное перемещение
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|Диапазон вертикального перемещения
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|ЖК-дисплей
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|Технология
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|Активная область детектора
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|Размер матрицы изображения
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|Размер пиксела
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|Размеры
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|Высота деки стола над полом
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|Рентгенопрозрачная область
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|Макс. нагрузка
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|Масса тележки
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|Размер детектора
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|Размер пиксела
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|Тип
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|Перезарядка
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|Угол наклона
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|Стойкость к падениям
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|Отсеивающий растр
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|Разрешение
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|Камеры для автоматического управления экспозицией
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|Управление
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|ЖК-дисплей
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|Высота
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|Вертикальное перемещение блока детектора
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|Угол наклона
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|Тип
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|Высота
|
|Отсеивающий растр
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|Вертикальное перемещение блока детектора
|
|Камеры для автоматического управления экспозицией
|
|Тип
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|Время обработки кассеты
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|Пропускная способность
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|Типы кассет
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|Разрешение при сканировании
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|Стандартное разрешение при считывании
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|Стандартные
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|Опции
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