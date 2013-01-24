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EasyDiagnost Система цифровой рентгенографии и рентгеноскопии

EasyDiagnost Eleva DRF

Система цифровой рентгенографии и рентгеноскопии

Система EasyDiagnost Eleva предлагает решения для универсального кабинета рентгенографии и рентгеноскопии, которые обеспечивают высокую производительность и эффективность в организации рабочих процессов. Многообразие вариантов комплектации системы позволяет максимально адаптировать кабинет исследований под конкретные клинические задачи.

Дилеры

Галерея

Особенности
Технология DoseWise || Превосходное качество изображе

Комплексный подход к управлению лучевой нагрузкой

DoseWise — это набор методов, программ и практических приемов, обеспечивающих превосходное качество изображений и при этом осуществляющих контроль над лучевой нагрузкой.
Среда Eleva || Эффективный рабочий процесс

Среда Eleva для удобной работы

Пользовательский интерфейс Eleva цифровых рентгеновских систем Philips помогает сделать работу удобнее и эффективнее. Для разных типов систем используется единый удобный пользовательский интерфейс, что упрощает работу с базой данных. Автоматизированные и запрограммированные процессы, запускаемые одним нажатием, ускоряют исследования и обеспечивают одинаково высокое качество изображений. Само собой, Eleva отвечает требованиям самых передовых ИТ-технологий и систем безопасности. Eleva удобна в работе и проста для освоения.
Система классической рентгеноскопии || Гибкие решения для конкретных

Система классической рентгеноскопии для большого количества исследований

Система классической рентгеноскопии EasyDiagnost Eleva отлично подойдет для тех отделений, в которых выполняется большое количество рентгеноскопических исследований. Она способна обеспечить работу с большим потоком пациентов, высокую результативность исследований, эффективное управление лучевой нагрузкой и удобное управление.
Алгоритм обработки изображений UNIQUE || Превосходное качество изображе

Отличное качество изображений благодаря UNIQUE

Технология UNIQUE (UNified Image QUality Enhancement — унифицированная система улучшения качества изображений) — это технология для работы с изображениями с различных разрешением, которая поддерживается на всех системах компьютерной и цифровой рентгенографии Philips. Эта уникальная технология автоматически выдает цифровые рентгеновские изображения с одинаково высоким качеством, гармонизируя отображение областей с изменяющейся плотностью и контрастностью. Настройки просмотра изображений с помощью технологии UNIQUE можно задавать согласно личным предпочтениям.
Беспроводной переносной детектор || Эффективный рабочий процесс

Беспроводной переносной детектор оптимизирует возможности для работы

Один и тот же беспроводной переносной детектор можно использовать для разных систем цифровой рентгенографии и рентгеноскопии Philips, что обеспечивает исключительную гибкость в их работе.. Порядок совместного использования детектора определяется графиком исследований. Это позволяет сократить первоначальные инвестиции и при этом расширить возможности оборудования. Наличие резервного детектора, кроме этого, гарантирует бесперебойную работу кабинета Более того, это оптимальная стартовая позиция для последующего расширения – например, путем увеличения количества детекторов в отделении.
Система классической рентгенографии ... || Гибкие решения для конкретных

Система классической рентгенографии и рентгеноскопии оптимизирует затраты

Система классической рентгенографии и рентгеноскопии EasyDiagnost Eleva способна увеличить экономическую отдачу благодаря более активному использованию кабинета. Она обеспечивает высокое качество изображений, грамотное управление лучевой нагрузкой, выполнение широкого спектра рентгеноскопических и рентгенографических исследований.
Кассеты для компьютерной рентгенограф... || Эффективный рабочий процесс

Кассеты для компьютерной рентгенографии расширяют спектр - возможностей системы

Средства компьютерной рентгенографии Philips (PCR) могут служить альтернативой для беспроводного переносного детектора. Для этого предлагаются кассеты различных размеров, среди которых можно выбрать те, которые лучше всего подходят для таких исследований, как съемка детских конечностей или ряда других исследований в травматологии. Изображения, полученные методами компьютерной и цифровой рентгенографии можно объединить в одно исследование для большей точности и эффективности.
Экономичный кабинет цифровой рентгено... || Гибкие решения для конкретных

Экономичный кабинет цифровой рентгенографии и рентгеноскопии для выполнения широкого спектра клиниче

Экономичный кабинет цифровой рентгенографии и рентгеноскопии EasyDiagnost Eleva предлагает возможности классической рентгеноскопии и включает в себя один цифровой беспроводной детектор для выполнения любых рентгенографических исследований. Данный вариант EasyDiagnost Eleva по разумной цене позволит пользователю в полной мере ощутить преимущества работы с цифровой рентгенографической системой.
Решение Ambient Experience || Эффективный рабочий процесс

Решение Ambient Experience, создающее приятную обстановку

Успокаивающие световые и звуковые схемы и тематические настенные проекции Ambient Experience помогут пациентам расслабиться. Благодаря этому решению посещение рентгенографического кабинета и работа в нем становятся намного приятнее.
Высокопроизводительный кабинет цифров... || Гибкие решения для конкретных

Высокопроизводительный кабинет цифровой рентгенографии и рентгеноскопии для работы с большим потоком

Высокопроизводительный кабинет EasyDiagnost Eleva включает в себя полный спектр возможностей рентгеноскопии и цифровой рентгенографии. Высокая пропускная способность системы обеспечивается благодаря двум цифровым детекторам для рентгенографии: беспроводному и фиксированному в столе или вертикальной стойке.
Отслеживание положения трубки || Эффективный рабочий процесс

Отслеживание положения трубки экономит время

Чтобы сократить количество повторных снимков и повысить качество изображений, необходимо точно соблюдать заданное расстояние «источник — изображение» (РИИ). Данная функция помогает экономить время и тем самым сокращать стоимость исследования. Контроль за положением трубки относительно стола позволяет поддерживать постоянное РИИ при регулировке его высоты. При синхронизации положения трубки и детектора на вертикальной стойке трубка перемещается согласованно с перемещением детектора.
Высокопроизводительный бариатрический... || Гибкие решения для конкретных

Высокопроизводительный бариатрический кабинет цифровой рентгенографии и рентгеноскопии для пациентов

В высокопроизводительном бариатрическом кабинете EasyDiagnost Eleva с двумя фиксированными цифровыми детекторами размером 43 х 43 см есть все необходимое для выполнения процедур цифровой рентгенографии для пациентов любого телосложения. Кроме того, в кабинете можно проводить рентгеноскопические исследования для пациентов, в том числе, с избыточной массой тела.
Автоматическая сшивка изображений || Эффективный рабочий процесс

Автоматическая сшивка изображений для ортопедических исследований

Автоматическая сшивка существенно упрощает выполнение ортопедических исследований с полным охватом по горизонтали. Система автоматически соединяет до трех изображений, при этом контроль над лучевой нагрузкой происходит во время формирования каждого изображения.

Технические характеристики

EasyDiagnost Eleva
EasyDiagnost Eleva
Варианты мощности генератора
  • 50, 65 или 80 кВт
Углы наклона стола
  • 90/–20°, 90/–30°, 90/–45° или 90/–90°
Размеры деки стола
  • 200 см (длина) x 69 см (ширина)
Максимальная нагрузка на стол — для любых перемещений
  • 180 кг
Максимальная нагрузка на стол — неподвижное положение
  • 250 кг
Рабочая станция Eleva
Рабочая станция Eleva
Монитор
  • 19-дюймовый ЖК-монитор с сенсорным экраном с разрешением 1280 x 1024
Жесткий диск
  • 116 ГБ всего, 108 ГБ для изображений
Оперативная память
  • 2 ГБ
Клавиатура
  • С мышью и функциональными кнопками
Возможности подключения
  • Поддерживается подключение к различным системам RIS/PACS и принтерам
Управление генератором
  • Интегрированное, с программами EPX
Трубка
Трубка
Тип
  • Трубки с вращающимся анодом с двумя фокусными пятнами
Фокусные пятна
  • 0,3/1,0 мм; 0,6/1,0 мм; 0,6/1,2 мм
Защита трубки от перегрузки
  • Да
Срок службы
  • Длительный срок службы
Потолочный подвес CS
Потолочный подвес CS
Тип
  • Моторизованный потолочный подвес трубки с четырехкомпонентной телескопической стойкой
Перемещение
  • Продольное и поперечное
Диапазон продольного перемещения
  • 3,44 м/6,14 м с удлиненными направляющими
Поперечное перемещение
  • 1,5 м в стандартной версии; 3,22 м в удлиненной версии
Диапазон вертикального перемещения
  • 1,65 м
ЖК-дисплей
  • 16,5 см (6,5 дюймов)
Фиксированный детектор
Фиксированный детектор
Технология
  • Сцинтиллятор на основе йодида цезия, аморфный кремний
Активная область детектора
  • 43 x 43 см
Размер матрицы изображения
  • 3000 x 3000 пикс
Размер пиксела
  • 143 мкм
Каталка с регулируемой высотой
Каталка с регулируемой высотой
Размеры
  • 200 см (длина) x 67 см (ширина)
Высота деки стола над полом
  • 87 см
Рентгенопрозрачная область
  • 173 см (длина) x 67 см (ширина)
Макс. нагрузка
  • 225 кг
Масса тележки
  • 130 кг
Размер детектора
  • 35 x 43 см
Размер пиксела
  • 144 мкм
Вертикальная стойка с цифровым детектором
Вертикальная стойка с цифровым детектором
Тип
  • Моторизованная вертикальная стойка с функциями наклона или без них, с фиксированным или съемным беспроводным цифровым детектором
Перезарядка
  • Автоматическая при установке в базовую станцию или в лоток
Угол наклона
  • От –20° до +90°
Стойкость к падениям
  • 70 см
Отсеивающий растр
  • Осцилляционный или неподвижный
Разрешение
  • 3.47 пикс/мм
Камеры для автоматического управления экспозицией
  • Пять
Управление
  • Две панели управления и пульт ДУ
ЖК-дисплей
  • Опция
Высота
  • 2,08 м
Вертикальное перемещение блока детектора
  • 30—180 см
Вертикальная стойка VS advanced
Вертикальная стойка VS advanced
Угол наклона
  • От –20° до +90°
Тип
  • Моторизованная вертикальная стойка с наклоном или без
Высота
  • 2,08 м
Отсеивающий растр
  • Возможность хранения до двух отсеивающих растров в блоке детектора
Вертикальное перемещение блока детектора
  • 30—180 см
Камеры для автоматического управления экспозицией
  • Пять
Интеграция системы PCR с рабочей станцией PCR Eleva S Plus
Интеграция системы PCR с рабочей станцией PCR Eleva S Plus
Тип
  • Загрузчик кассет с одним приемным отверстием
Время обработки кассеты
  • 37—56 с (зависит от размера кассеты)
Пропускная способность
  • До 97 пластин/час
Типы кассет
  • Стандартные, стоматологические и ортопедические
Разрешение при сканировании
  • 100 или 200 мкм
Стандартное разрешение при считывании
  • 5—10 пикс/мм
DICOM-функции
DICOM-функции
Стандартные
  • Экспорт DICOM-изображений и DICOM-печать
Опции
  • Работа с рабочими списками DICOM, функции DICOM MPPS, запись сменных носителей в формате DICOM (CD-R)
  • *Обратите внимание, что список оборудования доступного для приобретения в вашей стране может отличаться от указанного на сайте.

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