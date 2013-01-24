Ангиографическая система экспертного класса Philips Allura Xper FD20 позволяет проводить широкий спектр вмешательств на сердце и сосудах. Он помогает получать изображения высокого разрешения, имеет дополнительные возможности для специальных процедур, например ЧТКА, а также может использоваться в гибридных операционных.