Ключевые слова для поиска
Ангиографическая система экспертного класса Philips Allura Xper FD20 позволяет проводить широкий спектр вмешательств на сердце и сосудах. Он помогает получать изображения высокого разрешения, имеет дополнительные возможности для специальных процедур, например ЧТКА, а также может использоваться в гибридных операционных.
Отправить запрос
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.Я понимаю
Плоский детектор и цифровая система с разрешением 2048х2048
Интегрированный ангиографический кабинет для поддержки в принятии клинических решений
Программа Allura 3D-RA помогает в диагностике
Эффективное управление дозой
Компактность для расширения возможностей
Программа XperCT для качественной визуализации данных в операционной
Настройки Xper для упрощения процедур
Улучшенная визуализация стентов
Программа 3D-CA для сложных сосудистых структур
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.Я понимаю