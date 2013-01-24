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Allura Xper Рентгеновская система

Allura Xper FD20

Рентгеновская система

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Ангиографическая система экспертного класса Philips Allura Xper FD20 позволяет проводить широкий спектр вмешательств на сердце и сосудах. Он помогает получать изображения высокого разрешения, имеет дополнительные возможности для специальных процедур, например ЧТКА, а также может использоваться в гибридных операционных.

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Особенности
Плоский детектор || Высокое качество изображений п

Плоский детектор и цифровая система с разрешением 2048х2048

Плоский детектор формирует изображения с разрешением до 2048х2048, что позволяет регистрировать информацию с разрешением в четыре раза больше, чем у обычных рентгеновских аппаратов, что помогает увереннее принимать решения. Он способствует качественной визуализации мелких деталей и объектов при вмешательствах на сердце и сосудах.
Интегрированный ангиографический каби... || Удобство для пользователей

Интегрированный ангиографический кабинет для поддержки в принятии клинических решений

Полная интеграция оборудования ангиографического кабинета, предлагаемая компанией Philips, помогает значительно улучшить рабочий процесс. Наши решения объединяют передовые средства получения изображений и визуализации, доступ к мультимодальным данным, гемодинамический мониторинг и интегрированное создание отчетов. Это сокращает количество вводимых данных и предоставляет доступ к результатам исследований в нужном месте и в нужное время.
Программа Allura 3D-RA || Информативность и уверенность

Программа Allura 3D-RA помогает в диагностике

Интервенционная программа Philips Allura 3D-RA позволяет проводить всестороннюю трехмерную визуализацию патологий сосудов на основе данных ротационного ангиографии - одно сканирование проводится всего за несколько секунд. В сочетании с уникальными возможностями визуализации всего тела пациента, поддерживаемыми в системах Philips Allura FD, это решение способно охватить любой участок анатомии, в том числе области головного мозга, брюшной полости и периферических сосудов. Специальные алгоритмы компенсируют движение пациента и предоставляют высокое контрастное разрешение для выполнения всех клинических задач.
Технология DoseWise || Высокое качество изображений п

Эффективное управление дозой

Вмешательства на сердце и сосудах часто требуют длительного выполнения рентгеноскопии и большого количества рентгенографических изображений. Технология DoseWise — это интегрированный общесистемный подход к управлению дозой излучения, помогающий выбирать наиболее подходящее качество изображения для конкретной задачи. Результатом становится эффективное управление дозой для пациентов и персонала во время процедур.
Компактность || Удобство для пользователей

Компактность для расширения возможностей

Компактная конструкция аппарата открывает широкий доступ к пациенту и поддерживает большие углы проекций при процедурах на сердце и сосудах.
Программа XperCT || Информативность и уверенность

Программа XperCT для качественной визуализации данных в операционной

Интервенционная программа XperCT поддерживает высококачественную визуализацию данных в операционной, позволяя оценивать состояние мягких тканей до, во время или после вмешательства благодаря получению КТ-подобных изображений.
Настройки Xper || Удобство для пользователей

Настройки Xper для упрощения процедур

Настройки Xper (персональные настройки рентгеновских исследований) позволяют пользователям настраивать функции аппарата исходя из рабочего процесса и процедур. Это сокращает количество ручных действий и повышает эффективность при длительных процедурах. Благодаря этому диагностику можно проводить быстрее и увереннее.
Программа StentBoost || Информативность и уверенность

Улучшенная визуализация стентов

Интервенционная программа StentBoost — простое, быстрое и экономичное средство для улучшения визуализации стентов в коронарных артериях. С помощью интервенционной программы StentBoost Subtract возможно наблюдать за положением стента относительно стенки сосуда в процессе работы с возможностью субтракции.
Программа Allura 3D-CA

Программа 3D-CA для сложных сосудистых структур

Интервенционная программа трехмерной коронарографии Philips Allura 3D-CA — мощное средство для визуализации коронарных сосудов. Она помогает предотвратить получение неправильного представления о поражениях и бифуркациях, уменьшая проявление перспективного сокращения при визуализации коронарных сосудов.
  • *Обратите внимание, что список оборудования доступного для приобретения в вашей стране может отличаться от указанного на сайте.

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