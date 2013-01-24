Ключевые слова для поиска
Решение Sonalleve MR-HIFU — это уникальная инновационная платформа, которая дает преимущества пациентам, врачам и лечебным учреждениям, стремящимся расширить спектр своих терапевтических возможностей
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Совмещение ФУЗ и МРТ
Неинвазивные процедуры с применением МРТ
Гипертермия – это локальное нагревание тканей до 40 – 43°C
Короткие интервалы воздействия
Объемное нагревание
Новый метод паллиативной терапии метастазов кости
Комфорт пациентов
Легкость клинического рабочего процесса
Готовность к будущему в сфере МР-исследования
Решение одного поставщика
Встроенные катушки
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.Я понимаю