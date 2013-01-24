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Sonalleve Расширенные возможности терапии в онкологии

Sonalleve MR-HIFU для онкологии

Расширенные возможности терапии в онкологии

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Решение Sonalleve MR-HIFU — это уникальная инновационная платформа, которая дает преимущества пациентам, врачам и лечебным учреждениям, стремящимся расширить спектр своих терапевтических возможностей

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Особенности
Совмещение ФУЗ и МРТ
Совмещение ФУЗ и МРТ

Совмещение ФУЗ и МРТ

Система ФУЗ-аблации встроена в деку стола Sonalleve. Ультразвуковые волны сфокусированного воздействия распределяются внутри заданного объема пораженной ткани, не повреждая окружающую ткань.
Неинвазивные процедуры с применением МРТ
Неинвазивные процедуры с применением МРТ

Неинвазивные процедуры с применением МРТ

Высокоинтенсивный фокусированный ультразвук (ФУЗ) вызывает локальное повышение температуры в очаге поражения и коагуляцию ткани. Контроль температуры в человеческом теле осуществляется с помощью МРТ.
Гипертермия – это локальное нагревание тканей до 40 – 43°C
Гипертермия – это локальное нагревание тканей до 40 – 43°C

Гипертермия – это локальное нагревание тканей до 40 – 43°C

Увеличивает чувствительность опухоли к лучевой и химиотерапии. Гипертермия усиливает перфузию опухоли, проницаемость мембран и оксигенацию и, в то же время, повышает чувствительность к лекарственным средствам и способность клеток восстановливать ДНК. При использовании специальных алгоритмов объемного нагревания, данные in vivo демонстрируют непрерывное умеренное нагревание ткани до 42°C в течение приблизительно 1 часа с погрешностью +/- 1°C . При определенных видах раков повышается уровень выживаемости после лечения. Гипертермия повышает чувствительность опухоли к лучевой и химиотерапии, увеличивая эффективность последующего лечения, позволяя снизить дозу или число циклов лечения.
Короткие интервалы воздействия
Короткие интервалы воздействия

Короткие интервалы воздействия

Система обеспечивает индивидуальный подход при охлаждении кожи пациентов в промежутках между процедурами обработки ультразвуком для повышения эффективности и снижения вероятности появления побочных эффектов.
Объемное нагревание
Объемное нагревание

Объемное нагревание

Для нагревания больших очагов ФУЗ распределяют по всему участку, подлежащему аблации, создавая тем самым равномерное термальное поражение в форме эллипса. Диаметр воздействия может составлять до 16 мм, длина - до 40 мм.
Новый метод паллиативной терапии метастазов кости
Новый метод паллиативной терапии метастазов кости

Новый метод паллиативной терапии метастазов кости

Sonalleve MR-HIFU - терапевтическая платформа для облегчения боли пациентов, страдающих онкологическими заболеваниями. Данная система позволяет проводить паллиативную терапию болевого синдрома при метастазахв кости без хирургического вмешательства. Система предназначена для быстрого облегчения боли, вызванной метастазированием костной системы. Она воздействует методом термальной аблации на периостальные нервы пациента, находящегося под анальгезией.
Комфорт пациентов
Комфорт пациентов

Комфорт пациентов

МР-томограф Ingenia обеспечивает максимальный комфорт пациентам. Укладку пациентов облегчает наличие нескольких матрасов. Чувство беспокойства пациентов снижает возможность укладки в тоннель в положении ногами вперед.
Легкость клинического рабочего процесса
Легкость клинического рабочего процесса

Легкость клинического рабочего процесса

Процедура состоит из трех этапов:1. Планирование: изображения в режиме 3D, полученные на МРТ Sonalleve. 2. Неинвазивная терапия: ФУЗ вызывает локальное повышение температуры в области поражения. 3. Контроль результатов терапии: проводится МР-исследование с контрастированием.
Готовность к будущему в сфере МР-исследования
Готовность к будущему в сфере МР-исследования

Готовность к будущему в сфере МР-исследования

Система Ingenia является полностью цифровой, формирует идеально четкие изображения с невероятной скоростью, обеспечивая высоким качеством терапевтические процедуры с визуальным контролем (МРТ и ФУЗ).
Решение одного поставщика
Решение одного поставщика

Решение одного поставщика

Система Sonalleve MR-HIFU разработана и изготовлена компанией Philips, поэтому Вы можете быть полностью уверены в исключительном качестве и гарантии технической поддержки от промышленного партнера, которого Вы знаете и доверяете. Совместимость с имеющимися системами Philips Ingenia, Achieva и Multiva.
Встроенные катушки

Встроенные катушки

РЧ-катушки, предназначенные для применения при МРТ таза и брюшной полости человека, встроены в деку стола МР-томографа Sonalleve для оптимизации позиционирования и соотношения сигнал-шум (SNR).

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