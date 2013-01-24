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Пакет QLAB представляет собой набор усовершенствованных клинических инструментов, которые работают быстро, просто и с высокой точностью, тем самым повышая надежность каждого исследования.
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Количественный анализ атеросклеротических бляшек
Mitral Valve NavigationA.I. (MVNA.I.) — средство навигации для митрального клапана
Cardiac 3D Quantification (3DQ)-Кардиологический количественный 3D-анализ
Поддержка принятия клинических решений
CMQ Stress — количественный анализ механики сердца под нагрузкой
Strain Quantification (SQ) - Количественный анализ деформации миокарда (SQ)
Высокие возможности и интеллектуальные средства
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Automated Cardiac Motion QuantificationA.I. (aCMQA.I.) — автоматизированный количественный анализ ме
Automated 2D Cardiac QuantificationA.I. (a2DQA.I.) — автоматизированный количественный анализ 2D-изо
Advanced Cardiac 3D Quantification (3DQA) — расширенный кардиологический количественный анализ 3D-из
Программа определения толщины комплекса интима-медиа (IMT)
Region of Interest (ROI) — анализ области интереса
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.Я понимаю