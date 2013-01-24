Ключевые слова для поиска
Современные технологии выводят компактные ультразвуковые системы на новый уровень качества изображений при сохранении их портативности. Система соответствует требованиям к отделениям интенсивной терапии и обеспечивает в нужном вам месте ту производительность, которой характеризуются стационарные аппараты.
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PureWave — широкие возможности для исследования различных категорий пациентов
Пакет для количественного анализа QLAB позволяет получать больший объем диагностической информации
Портативная ультразвуковая система — доступна там, где требуются экстренные действия
Широкополосная цифровая технология формирования луча на компактной системе
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Набор датчиков позволяет проводить широкий спектр исследований в области женского здоровья
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.Я понимаю