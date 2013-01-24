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CX50 Женское здоровье Ультразвуковая система

CX50 Женское здоровье

Ультразвуковая система

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Современные технологии выводят компактные ультразвуковые системы на новый уровень качества изображений при сохранении их портативности. Система соответствует требованиям к отделениям интенсивной терапии и обеспечивает в нужном вам месте ту производительность, которой характеризуются стационарные аппараты.

Дилеры

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Особенности
PureWave

PureWave — широкие возможности для исследования различных категорий пациентов

Технология PureWave, которая раньше поддерживалась только в системе iU22, была интегрирована в портативную систему CX50. Эта система предлагает врачам превосходное разрешение на глубине, а также возможность исследования пациентов различных категорий. Революционная технология создания пьезоэлектрических датчиков PureWave была отмечена международной наградой и стала принципиально новой вехой в обеспечении качества изображений на портативных системах. С помощью этой технологии уже проведены миллионы исследований. И это только часть из того, чем вы можете воспользоваться при проведении УЗИ.
Приложение для количественного анализа QLAB

Пакет для количественного анализа QLAB позволяет получать больший объем диагностической информации

Система CX50 позволяет выполнять оценку и количественный анализ с помощью модулей приложения QLAB: GI 3D quantification (GI 3DQ) (Модуль количественного анализа 3D-исследований), Region of interest (ROI) (Анализ области интереса)
Портативная ультразвуковая система

Портативная ультразвуковая система — доступна там, где требуются экстренные действия

Получение высококачественных диагностических данных с помощью портативных систем осложняется рядом факторов. Теперь вы можете формировать изображения необходимого качества и уверенно ставить диагноз там, где это необходимо. Возьмите систему CX50 к своим пациентам — в хирургическое отделение, отделение реанимации или интенсивной терапии, в родильное отделение, в клинику-филиал, на место проведения выездных скрининговых исследований, в операционную, приемное отделение или в ОРИТ новорожденных и детские ОРИТ. Благодаря компактности и превосходному качеству изображений системы CX50 она является идеальным выбором при ограниченном пространстве.
Цифровое широкополосное формирование луча

Широкополосная цифровая технология формирования луча на компактной системе

Система CX50 сочетает в себе широкополосную цифровую технологию формирования луча с возможностью генерации широкополосных сигналов с помощью датчиков PureWave. Теперь вы можете даже с помощью компактной системы получить, сохранить и вывести на экран полную информацию об исследуемой ткани. При этом высочайший уровень качества изображений позволит вам без труда рассмотреть даже мельчайшие анатомические детали.
Проводная и беспроводная передача DICOM-данных

Проводная и беспроводная передача данных в различных условиях

Система CX50 оснащена монитором с высоким разрешением, обеспечивающим оптимальный просмотр изображений в сложных условиях вне процедурной, а быстрое включение системы позволяет оперативно начинать исследования. Функции проводной и беспроводной передачи данных по протоколу DICOM позволяют связываться с архивом PACS в любых ситуациях. Можно также экспортировать данные на диск DVD и USB-носитель с помощью встроенной программы просмотра DICOM-изображений.
Система может устанавливаться на тележку

Система может устанавливаться на тележку для повышения маневренности

Маневренная тележка позволяет легко перемещать систему CX50 по больнице. Ультразвуковой аппарат и тележка эргономично объединены в единый компактный и легкий модуль, высоту которого можно регулировать. Его можно поворачивать и блокировать и, таким образом, быстро устанавливать в любом месте, где требуется высококлассная ультразвуковая визуализация. Это удобно при исследовании пациентов в условиях, где свободное пространство ограничено.
SonoCT

Технология SonoCT выводит портативные ультразвуковые системы на новый уровень качества

Клинически проверенная современная технология SonoCT позволяет получать до девяти изображений под разными углами обзора и объединять их в режиме реального времени в единое четкое изображение высокого разрешения. Технология SonoCT обеспечивает превосходную дифференциацию тканей и подавляет практически все артефакты.
Протоколы SmartExam

Благодаря технологии SmartExam продолжительность исследования можно сократить до 50%*

Протоколы SmartExam представляют собой простые программируемые инструкции, помогающие при исследовании пациентов всех категорий. Экранное меню направляет действия оператора, открывая ряд окон, адаптированных под конкретный тип исследования, автоматически вводит аннотации и создает протокол УЗИ. Это экономит время, сокращает количество повторяющихся действий и повышает эффективность и воспроизводимость исследований.
Встроенная ручка

Встроенная ручка позволяет переносить систему CX50 куда угодно

В ситуациях, где требуется, в первую очередь, портативность, вам поможет полнофункциональная ультразвуковая система CX50 размером с ноутбук, которая оснащена встроенной ручкой для переноски. Вы сможете перейти на новый уровень функциональности и получать ультразвуковые изображения превосходного качества там, где требуются быстрые результаты.
XRES

Технология XRES обеспечивает высокий уровень четкости и резкости контуров

Улучшенная адаптивная технология обработки изображений XRES подавляет зернистость, размытости и помехи в изображениях, благодаря чему они практически не содержат шумов и отличаются великолепным качеством и резкостью контуров. Совместное применение технологий SonoCT и XRES позволяет увидеть мельчайшие детали, необходимые для диагностики, что упрощает проведение исследований на портативных системах.
Удобный чемодан для переноски

Удобный чемодан для переноски позволяет выполнять сканирование в удаленных местах

Система CX50 является отличным решением для работы вне лечебного учреждения. Благодаря удобному чемодану систему CX50 можно легко доставлять в удаленные медицинские учреждения. Теперь медицинский персонал может проводить выездные скрининговые исследования и работать на выездах, получая изображения исключительно высокого качества.
Набор датчиков

Набор датчиков позволяет проводить широкий спектр исследований в области женского здоровья

Теперь технологию PureWave можно применять в акушерских и гинекологических исследованиях с датчиками C5-1 и C10-3v. А линейный датчик L12-3 обеспечивает превосходную визуализацию молочных желез. Все датчики поддерживают технологию Freehand 3D и режим iSlice.
  • * Экономия времени и повышение рентабельности. Больница при Колорадском университете повысила производительность труда за счет эффективного применения протоколов для ультразвуковых исследований; апрель 2007 г.
  • *Обратите внимание, что список оборудования доступного для приобретения в вашей стране может отличаться от указанного на сайте.

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