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Пакет Q-Station в кардиологии Ультразвуковые системы Philips для диагностики сердечно-сосудистых заболеваний

Пакет Q-Station в кардиологии

Ультразвуковые системы Philips для диагностики сердечно-сосудистых заболеваний

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Программа Q-Station помогает оптимизировать рабочий процесс и выполнять специализированный количественный анализ данных, полученных на ультразвуковой системе Philips. Приложение Q-Station включает в себя широкий спектр возможностей, позволяющих автономно выполнять любые задачи.

Дилеры

Галерея

Особенности
Встроенные инструменты Q-Assistant и Q-Setups упрощают настройку

Встроенные инструменты Q-Assistant и Q-Setups упрощают настройку

С помощью приложения Q-Assistant можно выбрать параметры, носители, а также методы подключения и резервного копирования. Приложение Q-Setups позволяет настраивать пакеты измерений и анализов и включает в себя средства для картирования ультразвуковых измерений, выполненных на оборудовании других проиводителей.
Набор функций

Набор функций для оптимизации и индивидуальной настройки рабочего процесса

Встроенное, настраиваемое и расширяемое приложение Q-App включает в себя возможности для комплексного анализа и количественной оценки. Приложение позволяет просматривать эхографические исследования, проводить анализ и количественную оценку 2D-/3D-данных, сохранять снимки экрана в формате DICOM, просматривать и редактировать измерения, включать в отчеты заключения и комментарии, а также сохранять результаты.
Универсальный набор приложений

Расширенные средства 3D-визуализации

Встроенные приложения QLAB позволяют легко просматривать трехмерные данные эхографии. Можно просматривать наборы 3D-данных, в т. ч. изображения митрального клапана, с любой произвольной точки и в любой произвольной проекции. С помощью приложения Q-Station можно сохранять обработанные и реконструированные изображения в исследовании пациента и экспортировать их на станцию PACS. Простой и воспроизводимый количественный анализ структур сердца, анализ данных, полученных с контрастированием, оценка тканей молочной железы, полуавтоматический протокол для оценки сердца плода — это лишь некоторые возможности, которые доступны в среде Q-Station.
Специализированный количественный анализ механики сердца под нагрузкой

Кардиологические исследования

Специализированный количественный анализ механики сердца под нагрузкой с помощью приложения QLAB CMQ Stress и технологии отслеживания спекл-шума в режиме 2D. В протоколах стресс-исследований средство оценки движения стенок автоматически связывается с этапами теста и анатомическими проекциями — всего один щелчок мыши изменяет сразу и стадию, и проекцию, непрерывно обеспечивая синхронность получения данных. Сохранение предпочтительных фрагментов петель, полученных на системах EPIQ и iE33, выводит оператора на новый уровень рабочего процесса, позволяющий проводить стресс-эхокардиографические исследования и способствующий повышению производительности. Пошаговая процедура, заложенная в пользовательском интерфейсе, и элементы управления позволяют настроить протокол сканирования. Быстрое освоение и простая интеграция в рабочий процесс.
Подключите ресурсы

Приложение Q-Station — ядро рабочего процесса

Управление исследованиями, сериями, изображениями и отчетами. Восстановление данных с локальных баз данных, компакт-дисков, DVD, USB-накопителей и станций PACS. Копирование, перемещение и объединение исследований, пересылка предварительных протоколов УЗИ по электронной почте.
Возможности пакета QLAB

Возможности пакета QLAB позволяют выполнять специализированный анализ и количественную оценку

Можно получить значение фракции выброса менее чем за минуту, чтобы объективно оценить общую функцию левого желудочка. Функция автоматизированного отслеживания области интереса экономит время и повышает воспроизводимость результатов. Комплексный анализ 2D-изображений, просмотр наборов 3D-данных с любой произвольной точки и в любой произвольной проекции и оценка митрального клапана. Все анализы и извлеченные данные легко включаются в протоколы УЗИ.
Анализ движения стенок методом стресс-эхоКГ

Кардиологические исследования

Приложение Q-Station включает в себя новейшую технологию отслеживания спекл-шумов и средства для оценки регионарного движения стенок, способствуя упрощению работы и повышению точности. Встроенное средство для оценки регионарного движения стенок (WMS) позволяет вручную выполнять оценку с использованием анатомических изображений и 17-сегментной диаграммы «бычий глаз». Приложение QLAB CMQ (Cardiac Motion Quantification — количественный анализ механики сердца) позволяет в любое время получать широкий спектр параметров движения на основе сохраненных наборов данных, что упрощает контроль качества, принятие совместных клинических решений и анализ результатов терапии без проведения повторных исследований.
Мультимодальный просмотр

Просмотр изображений, полученных отличными от УЗИ методами: КТ, МРТ, рентгеновская ангиография, ЯМ и

Просмотр контрольных изображений, полученных отличными от УЗИ методами, дает более широкое понимание состояния пациента. Просмотр изображений УЗИ и изображений, полученных другими методами, на одном экране позволяет визуально отслеживать эффективность лечения пациента на всех этапах.
Средства комплексного анализа

Эти средства помогают оценить анатомическую структуру

Просмотр и редактирование измерений, осуществленных на мониторе системы, выполнение новых измерений и вычислений с помощью шаблонов для ультразвуковых исследований взрослых и детей или для исследований сосудов. Сохранение измерений и вычислений в протоколе УЗИ. Создание пользовательских измерений и картирование измерений DICOM SR, выполненных на ультразвуковых системах других производителей.

Документация

Руководства по эксплуатации (1)

Руководства по эксплуатации

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