Ключевые слова для поиска
Программа Q-Station помогает оптимизировать рабочий процесс и выполнять специализированный количественный анализ данных, полученных на ультразвуковой системе Philips. Приложение Q-Station включает в себя широкий спектр возможностей, позволяющих автономно выполнять любые задачи.
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Встроенные инструменты Q-Assistant и Q-Setups упрощают настройку
Набор функций для оптимизации и индивидуальной настройки рабочего процесса
Расширенные средства 3D-визуализации
Кардиологические исследования
Приложение Q-Station — ядро рабочего процесса
Возможности пакета QLAB позволяют выполнять специализированный анализ и количественную оценку
Кардиологические исследования
Просмотр изображений, полученных отличными от УЗИ методами: КТ, МРТ, рентгеновская ангиография, ЯМ и
Эти средства помогают оценить анатомическую структуру
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.Я понимаю